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Sergen Yalçın'dan Türk futbolunun kurtuluş reçetesi için devrimsel talep! ''28 yaşından büyük her futbolcunun..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.11.2024 16:37
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Sergen Yalçın her hafta olduğu gibi bu hafta da söylediği sözlerle gündeme oturdu. Türk futbolunun içinde bulunduğu borç durumundan memnun olmadığını ifade eden Sergen Yalçın, TFF'ye devrimsel bir talepte bulundu.

Sergen Yalçın'dan Türk futbolunun kurtuluş reçetesi için devrimsel talep! ''28 yaşından büyük her futbolcunun..."

Sergen Yalçın'dan yine hiç kimsenin söylemediği bir talep ortaya atıldı. Kulüplerin borçlarının arttığını ve bunun devam edeceğini söyleyen Sergen Yalçın, bunu önlemenin bir yolu olduğunu ifade edip flaş bir talepte bulundu.

"28 YAŞ ÜSTÜ FUTBOLCULARIN..."

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Sergen Yalçın, “TFF'nin 28 yaşından büyük bonservisli oyuncu alma yasağı koyması lazım. Hiçbir takım 28 yaşından büyük oyuncuya para vermemeli." dedi.

"KAZANMADIKLARI PARALARI 2 SENEDE TÜRKİYE’DE KAZANIYORLAR"

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Sergen Yalçın, “Parayı verirsen bunlar her yere gidiyorlar, çok önemli değil yani. Bedava getirmiyorsun! Dünyaları veriyorsun. Adamlar kazanmadıkları paraları 2 senede Türkiye’de kazanıyorlar! Hiçbiriniz bu işi bilmiyorsunuz! Sadece parayı veriyorsunuz!” ifade etti.

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