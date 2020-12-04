Sergen Yalçın: Derbiden dolayı rehavete kapılmamamız lazım

Başarılı teknik adam derbi kazanmanın futbolcuları motive ettiğini ancak hiçbir şekilde rehavete kapılmamaları gerektiğini belirterek "Puan kaybetme lüksümüz yok. Umarım maç sonu da kazanmış bir takım olarak burada konuşurum. Bu sezona iyi başlamadık ama zor maçları kazanarak buraya geldik. Derbi maçlarını kazanmak oyuncu psikolojisini de yukarılara taşır. Rehavet olmaması lazım tabii ki." dedi.

AÇIKLAMALARIN TAMAMI

"Pazardan cumaya kadar kısa bir süre. Josef de çarşamba günü bir problem yaşadı. Onu riske etmek istemedik. Larin cezalı, Adem ve Gökhan yok. Vida yeni döndü. Bizde yedek ev as oyuncu ayrımı yok. Değişiklikleri en doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz. "

"2 haftadır çok iyi momentum yakaladık. iyi mücadele ediyoruz. Kolay bir maç olmayacak, Kasımpaşa çok iyi bir takım. Puan kaybetme lüksümüz yok. Umarım maç sonu da kazanmış bir takım olarak burada konuşurum. Bu sezona iyi başlamadık ama zor maçları kazanarak buraya geldik. Derbi maçlarını kazanmak oyuncu psikolojisini de yukarılara taşır. Rehavet olmaması lazım tabii ki. Bu hafta da zaten hafif antrenmanlarla geçirdik çünkü çok yoğun bir dönemden çıkmıştı. Bu maçı kazanırsak arada 9 gün var. Daha da rahatlarız diye düşünüyorum. "

