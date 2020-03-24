Sergen Yalçın Dorukhan'ı bırakmadı

Bu sezon sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Dorukhan Toköz ile ilgili bir karar alındı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetime verdiği raporda genç oyuncunun satılmaması yönünde bir rapor verdi.

Bu rapor sonrası Dorukhan'a gelen tüm teklifler rafa kaldırıldı.



