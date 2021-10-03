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Sergen Yalçın, Galatasaray maçında sahada olacak mı?

03.10.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Hakeme kesinlikle hakaret etmedim. Ama yaptığım hareketten dolayı kırmızı kart görmem doğruydu." açıklamasında bulundu. Yalçın'ın Galatasaray derbisine çıkıp çıkmayacağı verilecek olan rapora göre belli olacak.

Sergen Yalçın, Galatasaray maçında sahada olacak mı?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Can'a faul yapıldığını düşündüğü bir pozisyonda hakemin devam ettirmesi üzerine çılgına döndü. Dışarı atılan topa vurup saha içine yollayan Yalçın, 43. dakikada atıldı. 8 Eylül'de, "Uilenberg beni hedef gösterdi. 3-5 maça beni atarlar" diyen Sergen Yalçın, 5. maçta atıldı. Yalçın, "Hakeme hakaret etmedim ama kırmızı kart doğruydu" dedi. Genç çalıştırıcı, muhtemel cezaya göre 10. haftadaki Galatasaray derbisini kaçırabilir.

RAPORA GÖRE DEĞİŞEBİLİR

Beşiktaş Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, "4. hakeme sorduk. Küfürle ilgili rapor yok. Atılma sebebi, top oyun alanındayken vurması" diye konuştu. 10. haftada Beşiktaş-Galatasaray derbisi var.

Yalçın, küfürden değil, yaptığı hareketten dolayı rapor edildiyse 1 maç ceza alıp derbiye çıkabilecek.

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