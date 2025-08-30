Sergen Yalçın gelir gelmez iki oyuncunun biletini kesti! Apar topar yollanacaklar...

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, yarın saat 21.30’da Alanya Oba Stadı’nda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların Corendon Alanyaspor maçı kamp kadrosu da belli oldu. Sergen Yalçın, kafasında belirlediği iki oyuncunun satışını istedi.
Beşiktaş'ta disiplinsiz davranışları nedeniyle eleştirilen genç oyuncu Arroyo, Sergen Yalçın'ın tercihi sonrası satılmasına karar verildi. Arroyo'nun yanında Svensson'un da gideceği öğrenilirken, Joao Mario'nun da ayrılık kapısında olduğu ifade edildi.
Beşiktaş’ın kamp kadrosu şöyle:
"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, El Bilal Toure, Necip Uysal, Taylan Bulut, Ernest Muçi, Tayyip Talha Sanuç, Rafa Silva, Tiago Djalo, David Jurasek, Emrecan Terzi ve Emirhan Topçu"
