SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Sergen Yalçın gelir gelmez iki oyuncunun biletini kesti! Apar topar yollanacaklar...

Beşiktaş’ın, Trendyol Süper Lig’de yarın deplasmanda oynayacağı Corendon Alanyaspor karşılaşmasının kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, gelir gelmez iki oyuncunun fişini çekti.

Sergen Yalçın gelir gelmez iki oyuncunun biletini kesti! Apar topar yollanacaklar...
Emre Şen

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, yarın saat 21.30’da Alanya Oba Stadı’nda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların Corendon Alanyaspor maçı kamp kadrosu da belli oldu. Sergen Yalçın, kafasında belirlediği iki oyuncunun satışını istedi.

ARROYO VE JOAO MARIO

Sergen Yalçın gelir gelmez iki oyuncunun biletini kesti! Apar topar yollanacaklar... 1

Beşiktaş'ta disiplinsiz davranışları nedeniyle eleştirilen genç oyuncu Arroyo, Sergen Yalçın'ın tercihi sonrası satılmasına karar verildi. Arroyo'nun yanında Svensson'un da gideceği öğrenilirken, Joao Mario'nun da ayrılık kapısında olduğu ifade edildi.

Beşiktaş’ın kamp kadrosu şöyle:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, El Bilal Toure, Necip Uysal, Taylan Bulut, Ernest Muçi, Tayyip Talha Sanuç, Rafa Silva, Tiago Djalo, David Jurasek, Emrecan Terzi ve Emirhan Topçu"

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Stuttgart'tan Newcastle United'a haber bile vermeden transfer oldu! Hem de rekor kırarak 90 milyon Euro'ya...Stuttgart'tan Newcastle United'a haber bile vermeden transfer oldu! Hem de rekor kırarak 90 milyon Euro'ya...
Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda yıldızı Yusuf Akçiçek, Suudi Arabistan'a rekor bedelle transfer oluyor!Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda yıldızı Yusuf Akçiçek, Suudi Arabistan'a rekor bedelle transfer oluyor!
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Anıtkabir'de slogan atıldı, CHP'li vekil isyan etti...

Anıtkabir'de slogan atıldı, CHP'li vekil isyan etti...

Kredi kartı limit artışına kısıtlama mı geliyor?

Kredi kartı limit artışına kısıtlama mı geliyor?

Sadettin Saran teknik direktör adayını açıkladı! "Seçilmemiz halinde..."

Sadettin Saran teknik direktör adayını açıkladı! "Seçilmemiz halinde..."

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!

Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Mourinho'nun yeni adresi

Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Mourinho'nun yeni adresi

Mourinho Türkiye'den böyle ayrıldı! Herkes o detayı konuşuyor

Mourinho Türkiye'den böyle ayrıldı! Herkes o detayı konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.