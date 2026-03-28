Sergen Yalçın hayaline kavuşuyor! Beşiktaş dünya yıldızını bitiriyor

Beşiktaş, yeni sezon öncesi transferde büyük oynuyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteğiyle harekete geçen siyah-beyazlılar, Sadio Mane’yi kadrosuna katmak için temaslara başladı. Avrupa’ya dönmek isteyen yıldız futbolcunun transferi sezon bitmeden netleşebilir.

Cevdet Berker İşleyen
Sadio Mane

SEN Senegal
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda dünya çapında ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor.

HEDEF SADIO MANE

Türkiye Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, Beşiktaş yönetimi Sadio Mane transferi için düğmeye bastı. Yalçın’ın kadroda görmek istediği yıldız oyuncu için sezon sona ermeden somut adımlar atılması planlanıyor.

AVRUPA’YA DÖNMEK İSTİYOR

33 yaşındaki futbolcunun da kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ve yeniden Avrupa’da kendini kanıtlamaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Şampiyonluk hedefi olan bir takımda forma giymek isteyen Mane’nin, bu nedenle Beşiktaş’a olumlu yaklaşabileceği belirtiliyor.

SÖZLEŞME DETAYI

Halihazırda Al-Nassr forması giyen deneyimli oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Bu durum, Beşiktaş için önemli bir fırsat yaratırken, oyuncunun bonservis bedeli olmadan transfer edilebileceği ancak imza parası talep edebileceği konuşuluyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Anahtar Kelimeler:
transfer Sergen Yalçın Süper Lig Sadio Mane son dakika al nassr beşiktaş
