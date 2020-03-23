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Sergen Yalçın: Herkes satılabilir ama onlar kalsın

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.03.2020 09:20 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'la birlikte 4 yönetici tesislerde buluştu. Gelecek sezon çok önemli kararların alınabileceği sinyalleri verildi

Sergen Yalçın: Herkes satılabilir ama onlar kalsın

Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilmesinin ardından Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ile yöneticiler Emre Kocadağ, Erdal Torunoğulları, Adnan Dalgakıran ve Umut Şenol'la birlikte Teknik Direktör Sergen Yalçın bir araya geldi.

Sözcü Gazetesi muhabiri Ali Aydın'ın haberine göre; Salgın nedeniyle tüm dünyanın yaşadığı ekonomik krize dikkat çeken Çebi, gelecek sezon bazı yaptırımlara gidebileceklerini iletti. Yöneticiler, Çebi'nin bu görüşünün ardından marjinal kararların alınabileceğine onay verdi.

14 yabancı sayısının yarı yarıya indirilmesi gündemde. Yalçın, her oyuncunun satılabileceğini iletti. Caner, Atiba ve Gökhan'ın takımda kalması ama deneyimli iki yerli yıldızın yeni sözleşmelerindeki maaşında indirim yapılması bekleniyor.

(SKOR)


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