Sergen Yalçın: Herkes satılabilir ama onlar kalsın

Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilmesinin ardından Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ile yöneticiler Emre Kocadağ, Erdal Torunoğulları, Adnan Dalgakıran ve Umut Şenol'la birlikte Teknik Direktör Sergen Yalçın bir araya geldi.
Sözcü Gazetesi muhabiri Ali Aydın'ın haberine göre; Salgın nedeniyle tüm dünyanın yaşadığı ekonomik krize dikkat çeken Çebi, gelecek sezon bazı yaptırımlara gidebileceklerini iletti. Yöneticiler, Çebi'nin bu görüşünün ardından marjinal kararların alınabileceğine onay verdi.
14 yabancı sayısının yarı yarıya indirilmesi gündemde. Yalçın, her oyuncunun satılabileceğini iletti. Caner, Atiba ve Gökhan'ın takımda kalması ama deneyimli iki yerli yıldızın yeni sözleşmelerindeki maaşında indirim yapılması bekleniyor.
(SKOR)
Ahmet Nur Çebi açıkladı! Lig oynanmamış kabul edilebilir...
Merih Demiral koronavirüs testinin sonucunu açıkladı!
Ibrahimovic Milan'dan ayrılıyor! İşte nedeni!
Sosa'dan tepki "Bizim çocuğumuz yok mu?"
Beşiktaş koronavirüse karşı uyardı
Falcao'dan Arda Turan açıklaması!
Roberto Mancini'nin acı günü! Koronavirüs...
Trabzonspor, oyuncularına koronavirüs testi yapıyor!
Kenan Karaman'dan çağrıya destek
Dünyaca ünlü futbolcu koronavirüse yakalandı
Kayserispor'dan sosyal mesafe paylaşımı
Dünya devleri F.Bahçeli yıldıza talip oldu
F.Bahçeli isim karantinada olduğunu açıkladı
Lewandowski'den 1 milyon euro bağış!
Yılmaz Vural’dan 'evde kal' çağrısı
UEFA'dan 'EURO 2020' düzeltmesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum