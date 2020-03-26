Sergen Yalçın: Hiçbir oyuncumuzda problem yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, A Spor canlı yayınına telefonla bağlanarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Hiçbir oyuncumuzda problem yok. Bireysel program hazırladık. Şartlar ne kadar el verirse çalışma yapıyorlar. Ama hiçbir zaman idman gibi olamaz. Şartlar el verdiği sürece bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bu uzun süreler futbolcuların geriye gitmesini sağlar. TFF'den resmi bir açıklama gelmediği sürece antrenmanları açmayı düşünmüyorum. Telekonferans yöntemi bence çok abartılı. Profesyonel futbolcular ne yapmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. Evleri ne kadar müsaitse birçok şeyi yapmaya çalışıyorlar. Telekonfernas yöntemini ben çok sevmiyorum."
Mustafa Cengiz'in test sonucu çıktı
Babel'den şaşırtan paylaşım
Napoli Sörloth'un peşinde
Ersun Yanal ’evde kal’ çağrısına dikkat çekti!
Elneny'den mesaj: "Üzülmeyin Allah bizimle"
Sivasspor, Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi!
Beşiktaş 2. Başkanı'ndan öneri!
İşte Trabzonspor'un en çok şut çektiği maç
Ashley Young tecrübelerini paylaştı
Süper Lig tescil edilecek mi?
Maldini: Ben ve oğlum iyiyiz
Atalanta'nın genç kalecisi koronavirüse yakalandı!
Almanya Futbol Federasyonu ligleri erteledi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum