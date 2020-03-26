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Sergen Yalçın: Hiçbir oyuncumuzda problem yok

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.03.2020 14:01 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Süper Lig'deki durum hakkında konuşan deneyimli teknik adam, "TFF'den resmi bir açıklama gelmediği sürece antrenmanları açmayı düşünmüyorum" dedi.

Sergen Yalçın: Hiçbir oyuncumuzda problem yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, A Spor canlı yayınına telefonla bağlanarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

SERGEN YALÇIN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Hiçbir oyuncumuzda problem yok. Bireysel program hazırladık. Şartlar ne kadar el verirse çalışma yapıyorlar. Ama hiçbir zaman idman gibi olamaz. Şartlar el verdiği sürece bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bu uzun süreler futbolcuların geriye gitmesini sağlar. TFF'den resmi bir açıklama gelmediği sürece antrenmanları açmayı düşünmüyorum. Telekonferans yöntemi bence çok abartılı. Profesyonel futbolcular ne yapmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. Evleri ne kadar müsaitse birçok şeyi yapmaya çalışıyorlar. Telekonfernas yöntemini ben çok sevmiyorum."


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