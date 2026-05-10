Sergen Yalçın'ı basın toplantısında çıldırtan soru!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında dev maçta Trabzonspor'u konuk eden ve sahadan 2-1'lik şok bir mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kendisine yöneltilen eleştiriler karşısında adeta çileden çıktı.

GAZETECİDEN OLAY SORU: "ÇOCUKLAR AĞLIYOR!"

Basın toplantısı sırasında söz alan bir gazetecinin Beşiktaş'ın bu sezonki kötü gidişatını sert bir dille eleştirmesi ipleri kopardı.

Gazetecinin, "Beşiktaş 40 yıldır derbi kazanamadığı bir sezon geçirdi bildiğim kadarıyla. Bunun yanı sıra Avrupa'da yok Beşiktaş. Herkes bir bahane söylüyor ama Beşiktaş'ta çocuklar ağlıyor. Bugün yayıncı kuruluş 4 tane çocuk gösterdi, babalarının teselli etmeye çalıştığı... Başarısızlıkta sorumlu kim?" sorusu, Sergen Yalçın'ı bir anda sinirlendirdi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

"SEN BİRAZ ABARTIYORSUN BENCE!"

Yöneltilen bu dramatik eleştiri karşısında ses tonu yükselen ve oldukça gerildiği gözlenen tecrübeli teknik adam, gazeteciye çok sert bir dille yanıt verdi.

Sorunun maksadını aştığını belirten Sergen Yalçın, "Sen biraz egzajere ediyorsun biraz. Bugün için çok doğru cümleler değil bunlar. Bugünkü oynadığımız maçta çocukların ağlaması falan... Bunlar çok egzajere edilecek şeyler. Şampiyonluk maçı oynamıyoruz, kupa finali oynamıyoruz hocam yapma! Olayı başka yere getirmeye çalışıyorsun anladığım kadarıyla ama öyle değil yani. Abartıyorsun biraz bence." ifadelerini kullanarak duruma isyan etti.