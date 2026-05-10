SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Sergen Yalçın'ı basın toplantısında çıldırtan soru!

Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın basın toplantısında adeta çılgına döndü. Kendisine sorulan soruya sinirlenen Sergen Yalçın'ın o tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

Sergen Yalçın'ı basın toplantısında çıldırtan soru!
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında dev maçta Trabzonspor'u konuk eden ve sahadan 2-1'lik şok bir mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kendisine yöneltilen eleştiriler karşısında adeta çileden çıktı.

GAZETECİDEN OLAY SORU: "ÇOCUKLAR AĞLIYOR!"

Sergen Yalçın ı basın toplantısında çıldırtan soru! 1

Basın toplantısı sırasında söz alan bir gazetecinin Beşiktaş'ın bu sezonki kötü gidişatını sert bir dille eleştirmesi ipleri kopardı.

Gazetecinin, "Beşiktaş 40 yıldır derbi kazanamadığı bir sezon geçirdi bildiğim kadarıyla. Bunun yanı sıra Avrupa'da yok Beşiktaş. Herkes bir bahane söylüyor ama Beşiktaş'ta çocuklar ağlıyor. Bugün yayıncı kuruluş 4 tane çocuk gösterdi, babalarının teselli etmeye çalıştığı... Başarısızlıkta sorumlu kim?" sorusu, Sergen Yalçın'ı bir anda sinirlendirdi.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

"SEN BİRAZ ABARTIYORSUN BENCE!"

Sergen Yalçın ı basın toplantısında çıldırtan soru! 2

Yöneltilen bu dramatik eleştiri karşısında ses tonu yükselen ve oldukça gerildiği gözlenen tecrübeli teknik adam, gazeteciye çok sert bir dille yanıt verdi.

Sorunun maksadını aştığını belirten Sergen Yalçın, "Sen biraz egzajere ediyorsun biraz. Bugün için çok doğru cümleler değil bunlar. Bugünkü oynadığımız maçta çocukların ağlaması falan... Bunlar çok egzajere edilecek şeyler. Şampiyonluk maçı oynamıyoruz, kupa finali oynamıyoruz hocam yapma! Olayı başka yere getirmeye çalışıyorsun anladığım kadarıyla ama öyle değil yani. Abartıyorsun biraz bence." ifadelerini kullanarak duruma isyan etti.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'dan tarihi rekor! Şampiyonluğun ardından servet kazandılarGalatasaray'dan tarihi rekor! Şampiyonluğun ardından servet kazandılar
Okan Buruk gözünü rekora dikti!Okan Buruk gözünü rekora dikti!
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erbakan'ın sözlerine Mansur Yavaş'tan yanıt! "Böyle bir şey vukuu bulursa..."

Erbakan'ın sözlerine Mansur Yavaş'tan yanıt! "Böyle bir şey vukuu bulursa..."

Putin: "Zelenskiy ile bir araya gelmeye hazırım"

Putin: "Zelenskiy ile bir araya gelmeye hazırım"

Galatasaray Antalyaspor'u geçti! Aslan şampiyon oldu

Galatasaray Antalyaspor'u geçti! Aslan şampiyon oldu

Angelina Jolie, lüks malikanesini satışa çıkardı

Angelina Jolie, lüks malikanesini satışa çıkardı

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Cumartesi günü altındaki son gelişmeler

Cumartesi günü altındaki son gelişmeler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.