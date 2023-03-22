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Sergen Yalçın ile anlaşma noktasına geldiler! Süper Lig devi gözünü kararttı...

22.03.2023 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor ile 1’i Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere toplamda 3 kupa kazanan Teknik Direktör Abdullah Avcı, görevinden istifa etmişti. Avcı'nın istifasının ardından göreve gelecek yeni ismin kim olacağı büyük merak konusu olurken Sergen Yalçın'ın adı masaya geldi. Bordo-mavililer, Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmek üzere görüşmelere başladı.

Sergen Yalçın ile anlaşma noktasına geldiler! Süper Lig devi gözünü kararttı...

Trabzonspor’da 2.5 yıl süren Abdullah Avcı dönemi sona ermişti. 2020-2021 sezonunun 9. haftasında bordo-mavili takımın başına geçen Teknik Direktör Avcı, geçtiğimiz sezon 38 yıl sonra Trabzonspor’u Süper Lig şampiyonluğuna taşımıştı. Abdullah Avcı, bunun yanı sıra 2 kez de TFF Süper Kupa zaferi yaşadı. Bordo-mavililerle toplamda 116 maça çıkan tecrübeli çalıştırıcı, 65 galibiyet, 29 beraberlik ve 22 mağlubiyet aldı.

SERGEN YALÇIN SESLERİ

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Trabzonspor'da olağanüstü genel kurul kararı alınmasından sonra başkan Ahmet Ağaoğlu görevinden istifa etmişti. Ağaoğlu'nun istifasının ardından göreve vekalet eden asbaşkan Ertuğrul Doğan, teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifa kararından dakikalar sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Ertuğrul Doğan'ın teknik direktör olarak Sergen Yalçın'ı düşündüğü ve bordo-mavili yöneticilerin tecrübeli çalıştırıcıyla dirsek temasına başladığı öğrenildi.

SERGEN YALÇIN ÇOK OLUMLU

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Sergen Yalçın'ın Süper Lig'e dönmeyi çok istediği ve anlaşmak için pazarlıkların yapıldığı öğrenildi. Sergen Yalçın'ın istediği ücreti karşılamak için kaynak arayan bordo-mavililer, bu anlaşma için yoğun çaba harcıyor. Sergen Yalçın'ın olmaması durumunda ise Samet Aybaba'nın ismi gündeme geldi.


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