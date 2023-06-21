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  4. Sergen Yalçın imzayı atıyor! Kulübün yaptığı paylaşım herkesi heyecanlandırdı...

Sergen Yalçın imzayı atıyor! Kulübün yaptığı paylaşım herkesi heyecanlandırdı...

21.06.2023 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan'ın başkenti Bakü şehrini temsil eden takımı Neftçi Bakü ile görüşmelerde sona gelen Sergen Yalçın'ın duyurusu kısa süre içinde yapılacak. Neftçi Bakü, teknik direktör Laurentiu Reghecampf ile yolların ayrıldığını açıkladı. Bu ayrılık, Sergen Yalçın'ın açıklamasının habercisi olarak görüldü.

Geçtiğimiz gün Azerbaycan'a giderek Neftçi Bakü ile görüşme gerçekleştiren Sergen Yalçın, büyük oranda anlaşma sağlamıştı. Sergen Yalçın bugün bir kez daha Neftçi Bakü temsilcileriyle bir araya gelecek.

BÜYÜK ORANDA ANLAŞILDI

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Özel uçakla Azerbaycan'a giden Sergen Yalçın, yetkililerle büyük oranda anlaşma sağladı. Sözleşme süresi konusunda ufak pürüzlerin olduğu öğrenilirken, o konuda da anlaşma aşamasına gelindiği öğrenildi.

FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU

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Sergen Yalçın'ın adı Fenerbahçe ile anılsa da, sarı-lacivertli ekip tecrübeli teknik adamla herhangi bir görüşme yapmadı.

2-3 GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK

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Sergen Yalçın, Neftçi Bakü'den 2-3 gün süre isteyecek ve ardından kararını duyuracak. Tecrübeli teknik adamın kısa süre içinde olumlu karar verip açıklama yapması bekleniyor.


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Sergen Yalçın Neftçi Azerbaycan beşiktaş neftçi bakü AZ da,

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