Sergen Yalçın imzayı atıyor! Kulübün yaptığı paylaşım herkesi heyecanlandırdı...

Geçtiğimiz gün Azerbaycan'a giderek Neftçi Bakü ile görüşme gerçekleştiren Sergen Yalçın, büyük oranda anlaşma sağlamıştı. Sergen Yalçın bugün bir kez daha Neftçi Bakü temsilcileriyle bir araya gelecek.

BÜYÜK ORANDA ANLAŞILDI

Özel uçakla Azerbaycan'a giden Sergen Yalçın, yetkililerle büyük oranda anlaşma sağladı. Sözleşme süresi konusunda ufak pürüzlerin olduğu öğrenilirken, o konuda da anlaşma aşamasına gelindiği öğrenildi.

FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU

Sergen Yalçın'ın adı Fenerbahçe ile anılsa da, sarı-lacivertli ekip tecrübeli teknik adamla herhangi bir görüşme yapmadı.

2-3 GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK

Sergen Yalçın, Neftçi Bakü'den 2-3 gün süre isteyecek ve ardından kararını duyuracak. Tecrübeli teknik adamın kısa süre içinde olumlu karar verip açıklama yapması bekleniyor.



