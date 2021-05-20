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Sergen Yalçın'ın genç sevgilisi Lisaveti Karibskaya’dan iddialı pozlar

20.05.2021 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş şampiyonluğunun mimarı Sergen Yalçın, son günlerde başarısıyla birlikte 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya ile olan ilişkisiyle de gündemde. Genç modelin Antalya tatilinde verdiği kırmızı bikinili pozlar olay yarattı.

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Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ile aşk yaşayan 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya, Antalya tatilinde verdiği bikinili pozlarla olay yarattı. Beşiktaş şampiyonluğu ile birlikte aşk hayatının da yolunda gitmesiyle Sergen Yalçın şu sıralar çifte mutluluk yaşıyor.

Tribünlere de gelip Yalçın'a destek verdiği ortaya çıkan Ukraynalı model Karibskaya, şu sıralar Antalya'da tatil yapıyor. Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisi Lisaveti Karibskaya, havuz kenarında verdiği cüretkar pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Ukraynalı model, "Antalya'da inanılmaz bir atmosfer var. Yemekler, restoranlar ve hizmet çok güzeldi. Çok memnun kaldım" dedi.

SERGEN YALÇIN’IN SEVGİLİSİ LİSAVETİ KARİBSKAYA’NIN INSTAGRAM HESABI

Söylentilere göre sportif alandaki başarılarıyla gündeme gelmek isteyen Sergen Yalçın, kız arkadaşından sosyal medya hesaplarını kapatmasını rica etti. Sergen Yalçın, şu sıralar sevgilisiyle birlikte tatil yapıyor.

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Sergen Yalçın Instagram
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