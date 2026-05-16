Sergen Yalçın isyan etti! Oyuncularını topa tuttu! Veda gibi sözler...

Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalırken, karşılaşmanın ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa yaptığı çarpıcı açıklamalar geceye damga vurdu. Deneyimli çalıştırıcı, hem takımının performansını sert bir dille eleştirdi hem de geleceğiyle ilgili kritik mesajlar verdi.

"İLK YARI TATİLE GİTTİLER, BİZ ÇAĞIRDIK"

Takımının sahaya yansıttığı ruhsuz oyunu eleştiren deneyimli çalıştırıcı, hedefsiz kalmanın oyuncularında ciddi bir motivasyon kaybı yarattığını vurguladı. Takımının konsantrasyon sorunu yaşadığını gizlemeyen Yalçın, "Bizim çocuklar ilk yarıda tatildeydi herhalde, ikinci yarıda tatilden çağırdık onları. Konyaspor maçından sonra sezon bitmişti bizim için. Devre arasında onları uyandırmak zorunda kaldım" diyerek soyunma odasındaki atmosfere dikkat çekti.

AYRILIK SİNYALİ Mİ? GÖZLER YÖNETİMDE

Görevine devam edip etmeyeceğinin henüz belirsiz olduğunu vurgulayan başarılı teknik adam, "Şu anda devam edip etmeme konusunda başkan ve yönetimle konuşmadık. 3-4 gün içinde bunu belirleyeceğiz. Kulübün menfaatleri için ne gerekiyorsa onu yapacağız" ifadelerini kullanarak kafalarda büyük bir soru işareti bıraktı.