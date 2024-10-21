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Sergen Yalçın, Jose Mourinho'ya canlı yayında patlayarak ilginç bir iddiada bulundu! ''Tüm Türkiye'ye yalan söylüyor"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.10.2024 07:47
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Fenerbahçe'nin Samsunspor ile 2-2 berabere kalması gündemi derinden etkiledi. Sürpriz bir sonuç olarak nitelendirilen Fenerbahçe'nin beraberliği sonrası eleştiri okları Jose Mourinho'ya çevrildi. Oyuncu tercihleriyle sık sık tartışma konusu olan Jose Mourinho için Sergen Yalçın canlı yayında flaş ifadeler kullandı.

Sergen Yalçın, Jose Mourinho'ya canlı yayında patlayarak ilginç bir iddiada bulundu! ''Tüm Türkiye'ye yalan söylüyor"

Fenerbahçe'nin Samsunspor ile berabere kalıp zirveden iyiden iyiye uzaklaşması taraftarların sabrını taşırdı. Jose Mourinho'ya eleştiriler çığ gibi devam ederken, tecrübeli teknik adam Sergen Yalçın da bu eleştiri furyasına katılarak ilginç açıklamalarda bulundu.

"SEN BU KADAR PARA HARCAYIP BÖYLE BİR OYUN OYNATAMAZSIN"

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"Okan'ın başarılarıyla biraz gurur duyalım eleştirmeyelim ya. Adam 2 senedir Galatasaray'ı şampiyon yapıyor. Çocuk başarılı. Bugün Mourinho'yu eleştiriyorsak herkes haklı. Sen bu kadar para harcayıp böyle bir oyun oynatamazsın"

OLAY YARATAN İDDİA! ''HİÇBİR OYUNCU MUTLU DEĞİL"

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Sözlerine devam ederek ilginç bir iddiada bulunan Sergen Yalçın, "Ben Fenerbahçe'de hiçbir oyuncunun mutlu olduğunu düşünmüyorum. Hiçbiri huzurlu değil." şeklinde çarpıcı bir açıklama yaptı.

"MOURINHO, BU KÜÇÜMSEME İŞİNİ BIRAK"

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Yalçın, "Mourinho'nun konuşma şekilleri benim hoşuma gitmiyor özellikle basın mensuplarına konuşmaları verdiği demeçler. Mourinho, bu küçümseme işini bırak işine odaklan. Yoksa çok erken gidersin. Şampiyonluk hasretiyle yanıp tutuşan Fenerbahçe taraftarının sabrı kalmadı. dedi.

"TÜRKİYE'YE YALAN SÖYLÜYOR"

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Mourınho'ya yüklenmeye devam eden Sergen Yalçın, "12 saat çalışıyorum diyor, bence Türkiye'ye yalan söylüyor. 12 saat çalışsan böyle mi olur? Taktik varyasyon çalışmışlar mı acaba? Bir yerde bir hata var. Yalan söylüyor" şeklinde konuştu.

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Sergen Yalçın José Mourinho fenerbahçe
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