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Sergen Yalçın mağlubiyet sonrası konuştu

06.11.2021 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Trabzonspor maçının ardından konuştu.

Sergen Yalçın mağlubiyet sonrası konuştu

Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Beşiktaş deplsmanında 2-1'lik skorla kazandı. Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maçın ardından açıklamalar yaptı.

GİDİŞATIMIZ BEKLENTİNİN ALTINDA

Sergen Yalçın, "Bazı şeyleri söylemek lazım, bu seneki gidişatımız beklentinin çok altında. Artık bunu söyleyebiliriz. Son oynadığımız maçlar iyi izlenim vermiyor. İlk yarı ve maç biterken yediğimiz goller olmaması lazım. Konsantrasyon eksikliği, nerede olduğunu bilmemek... Sorumlu benim, düzeltmek için bir şeyler yapmam gerekiyor. Sezon başından beri bu döngüden çıkamadık ve hala içerisindeyiz. Umarım bundan sonra bu döngünün içerisine olmayız. Daha iyi performans sergilemeliyiz. Bu sonuçlar Beşiktaş'a yakışmıyor." dedi.

BAHANE ÜRETMİYORUZ

Siyah beyazlı çalıştırıcı ayrıca, "Miralem Pjanic hazır değil. Alex Teixeira hazır değil. Kevin N'Koudou 15 dakika oynayabilirdi. Bahane üreten değiliz. Çok kısa sürede çözüm bulmalıyız." sözlerini kullandı

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Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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