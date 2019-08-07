Sergen Yalçın: Malatya'ya elimizde bir şeyler olarak dönmeliyiz

Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sırbistan ekibi Partizan ile yarın oynayacakları karşılaşma öncesi başkent Belgrad'daki Partizan Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, turun kolay olmayacağını kaydetti.

İlk maçı deplasmanda oynadıkları için avantajlı bir skorla Malatya'ya dönmek istediklerini belirten Yalçın, "İkinci 90 dakikanın sonuna kadar takım olarak kendimizi turun içinde hissetmek istiyoruz. Ona göre bir oyun anlayışıyla sahada olacağız. Malatya'ya dönerken mutlaka elimizde bir şeyler olmalı." dedi.

Olimpija Ljubljana ile oynadıkları 2. eleme turu maçlarının iyi bir tecrübe olduğunu söyleyen Yalçın, "Çok hazır değildik. Bu tur itibarıyla hem daha tecrübeli hem de daha hazır olarak oynayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Sergen Yalçın, Türkiye'de ligin henüz başlamamış olmasının kendileri için bir dezavantaj olduğunun altını çizerek, "Olimpija Ljubljana ile oynadığımız iki karşılaşma bizim en ciddi iki maçımızdı bu sezon. Çok hazır değildik, ama bu iki müsabakanın ardından biraz daha hazırır tura." ifadelerini kullandı.