Sergen Yalçın, Mensah'ın üstünü çizdi! Yollar ayrılıyor

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş ’ta iç transferde çalışmalar sürüyor.. Gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen isimler de belli olmaya başladı. Bu isimler arasında en önemlisi Bernard Mensah...

MENSAH'IN ÜSTÜNÜ KESİN OLARAK ÇİZDİ

Geçen sezon 5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Hes Kablo Kayserispor’dan kiralık olarak transfer edilen Bernard Mensah, büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Sergen Yalçın’ın üstünü çizdiği belirtilen oyuncu kesin olarak takımdan ayrıldı ve opsiyonlu sözleşmesi kullanılmadı. Toplam 36 maçta sahaya çıkan ve 1659 dakika süre alan Ganalı futbolcu, müsabaka başına ortalama 46 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4 gol atarken 1 de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ, MENSAH TRANSFERİ İÇİN GALATASARAY İLE KAPIŞTI

Geçtiğimiz yaz transfer sezonunun en gözde oyuncusu olan ve Beşiktaş’ın almak için Galatasaray ile mücadele ettiği Mensah, beklenen katkıyı veremedi. Sergen Yalçın, yönetime verdiği raporda, bu oyuncu ile devam edilmemesini tavsiye etti. Mensah’ın bonservis bedelinin yüksek olması da zaten mali açıdan da bu transferi olanaksız kılıyor. Oyuncunun Kayserispor ile 31 Mayıs 2023’e kadar sözleşmesi bulunuyor.