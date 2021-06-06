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Sergen Yalçın, Mensah'ın üstünü çizdi! Yollar ayrılıyor

06.06.2021 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta transfer gelişmeleri yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, Mensah, Douglas, Boyd ve Lens ile devam etmek istemiyor. Sergen Yalçın bu oyuncuların üstünü çizdiği öğrenildi.

Sergen Yalçın, Mensah'ın üstünü çizdi! Yollar ayrılıyor

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş ’ta iç transferde çalışmalar sürüyor.. Gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen isimler de belli olmaya başladı. Bu isimler arasında en önemlisi Bernard Mensah...

MENSAH'IN ÜSTÜNÜ KESİN OLARAK ÇİZDİ

Geçen sezon 5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Hes Kablo Kayserispor’dan kiralık olarak transfer edilen Bernard Mensah, büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Sergen Yalçın’ın üstünü çizdiği belirtilen oyuncu kesin olarak takımdan ayrıldı ve opsiyonlu sözleşmesi kullanılmadı. Toplam 36 maçta sahaya çıkan ve 1659 dakika süre alan Ganalı futbolcu, müsabaka başına ortalama 46 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4 gol atarken 1 de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ, MENSAH TRANSFERİ İÇİN GALATASARAY İLE KAPIŞTI

Geçtiğimiz yaz transfer sezonunun en gözde oyuncusu olan ve Beşiktaş’ın almak için Galatasaray ile mücadele ettiği Mensah, beklenen katkıyı veremedi. Sergen Yalçın, yönetime verdiği raporda, bu oyuncu ile devam edilmemesini tavsiye etti. Mensah’ın bonservis bedelinin yüksek olması da zaten mali açıdan da bu transferi olanaksız kılıyor. Oyuncunun Kayserispor ile 31 Mayıs 2023’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

DOUGLAS, 1 MİLYON EURO ALDI

Beşiktaş yönetimi, bir yıl daha sözleşmesi olan ve geride bıraktığımız sezonu kadro dışı olarak geçiren Douglas ile de yolları ayırmak için çalışacak. Geçen sezon PAOK maçında sakatlığını bahane ederek oynamak istemeyen Brezilyalı savunmacıyı Sergen Yalçın’ın da talebiyle yönetim kadro dışı bıraktı. Oyuncu, devre arası transferde de gelen hiçbir teklifi kabul etmedi. Douglas, Beşiktaş’tan yıllık 1 milyon Euro maaş alıyor.

LENS VE BOYD TRANSFER LİSTESİNDE

Beşiktaş, devre arasında Fatih Karagümrük’e gönderdiği Jermain Lens ile Sivasspor’a kiralanan Tyler Boyd ile de yollarını ayırmanın planlarını yapıyor. Bir yıllık mukavelesi bulunan Hollandalı kanat oyuncusu Lens, bu sezon da kalması halinde 1 milyon 800 bin Euro maaş alacak.

Siyah - beyazlılardan yıllık 1 milyon Euro ücret alan ABD’li kanat oyuncusu Boyd’un ise 2 yıllık daha mukavelesi bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü Bernard Mensah
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Okuyucu Yorumları 12 yorum
beter olsun 8jk
ağla bekir ağla
başına taş düşsün
Lens'i Fenerin elinden çarpınca mutluluktan uçuyorlardı ama adam gittiğinden beri yatıyor. Başlarına bela oldu, atsan atılmıyor, satsan alan yok.
Kayseri düşünsün artık bize ne
@bekir_1931_haerh Lafa bak beriye geliniz lütfen

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