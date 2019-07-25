Sergen Yalçın: NK Olimpija Ljubljana elenmeyecek takım değil

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme maçında 2-2 berabere kaldıkları Olimpija Ljubljana maçına ilişkin, skordan memnun olmadıklarını ancak turu geçebileceklerini söyledi.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasında, çok bekledikleri bir oyun olmadığını belirtti.

Karşılaşmaya çok hazır olmadıklarını ve önemli eksiklerinin olduğunu dile getiren Yalçın, bugün ilk resmi maçlarına çıktıklarını hatırlattı.

Daha iyi bir görüntü vermek istediklerini aktaran Yalçın, "Dezavantajlı bir skor. Olimpija Ljubljana elenmeyecek bir takım da değil. Bu maçın rövanşı var. Çok karamsar olmamak lazım. Hep beraber rövanşta neler olacak göreceğiz." diye konuştu.

Sergen Yalçın, takımlarında çok hazır olmayan oyuncularının olduğunu ve UEFA maçlarının kolay olmadığına değindi.

Sonuçtan memnun olmadığını aktaran Yalçın, şöyle devam etti:

"Böyle bir skorla kimse kendi sahasında memnun olmaz. Çok basit hatalar yaptık, oyuncularımız çok basit top kayıpları yaptı. Çok daha kontrollü, oturaklı görüntü vermemiz gerekirdi ama henüz biraz erken. Biraz zamana ihtiyacımız var. Oyuncular ellerinden geleni yaptılar ama bugün için böyle bir sonuç oldu. Ama dediğim gibi bunun rövanşı var hiçbir şey bitmedi."