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Sergen Yalçın: NK Olimpija Ljubljana elenmeyecek takım değil

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 25.07.2019 23:13 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-2 berabere kaldıkları NK Olimpija Ljubljana maçının ardından yaptığı açıklamada, “Dezavantajlı bir skor ama elenmeyecek bir takım değil” dedi.

Sergen Yalçın: NK Olimpija Ljubljana elenmeyecek takım değil

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme maçında 2-2 berabere kaldıkları Olimpija Ljubljana maçına ilişkin, skordan memnun olmadıklarını ancak turu geçebileceklerini söyledi.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasında, çok bekledikleri bir oyun olmadığını belirtti.

Karşılaşmaya çok hazır olmadıklarını ve önemli eksiklerinin olduğunu dile getiren Yalçın, bugün ilk resmi maçlarına çıktıklarını hatırlattı.

Daha iyi bir görüntü vermek istediklerini aktaran Yalçın, "Dezavantajlı bir skor. Olimpija Ljubljana elenmeyecek bir takım da değil. Bu maçın rövanşı var. Çok karamsar olmamak lazım. Hep beraber rövanşta neler olacak göreceğiz." diye konuştu.

Sergen Yalçın, takımlarında çok hazır olmayan oyuncularının olduğunu ve UEFA maçlarının kolay olmadığına değindi.

Sonuçtan memnun olmadığını aktaran Yalçın, şöyle devam etti:

"Böyle bir skorla kimse kendi sahasında memnun olmaz. Çok basit hatalar yaptık, oyuncularımız çok basit top kayıpları yaptı. Çok daha kontrollü, oturaklı görüntü vermemiz gerekirdi ama henüz biraz erken. Biraz zamana ihtiyacımız var. Oyuncular ellerinden geleni yaptılar ama bugün için böyle bir sonuç oldu. Ama dediğim gibi bunun rövanşı var hiçbir şey bitmedi."

"YAPTIĞIMIZ HATALARDAN 2 GOL YEDİK"

Bir gazetecinin maçta oyuncu Erkan Kaş'ın ıslıklanmasına yönelik soru üzerine Yalçın, "Taraftarımız maça ilgi gösterdi, teşekkür ediyorum. Oyuncuları protesto etmenin çok doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu oyuncuların hepsi Malatyaspor'un oyuncuları. Burada Erkan'dan dolayı maç berabere bitmedi. Biz takım olarak savunmada ciddi sıkıntılar yaşadık, eksikler verdik. Takım olarak yaptığımız hatalardan 2 gol yedik. Bireysele indirgemenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Erkan bizim oyuncumuz. Belki bir sonraki maçta oynayacak, gol atacak ve turu geçeceğiz. Bilemeyiz yani." diye cevap verdi.

Sergen Yalçın, transfer konusundaki bir soru üzerine ise 2-3 oyuncuya daha ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekledi.

"BURADA ALDIĞIMIZ SONUÇ POZİTİF"

Olimpija Ljubljana Teknik Direktörü Safet Hadzic de rakiplerinin çok iyi oyunculara sahip olduklarını ve bunu bildiklerini söyledi.

Kendilerinin bir pas oyunlarının olduğunu, karşılaşmada da bunu uyguladıklarını aktaran Hadzic, "Hak ettiğimiz bir skoru aldığımızı düşünüyorum. Hatta biraz daha kale dibinde becerikli olabilseydik maçı alabilirdik." diye konuştu.

Hadzic, rövanşta kendi seyircilerinin stadı doldurmasını beklediğine değinerek, şunları kaydetti:

"Burada aldığımız sonuç pozitif. Orada bizi çok zorlu bir maç bekliyor. Hiçbir hata yapmamamız gerekiyor. Böyle kaliteli bir Malatyaspor'u elemek için hatasız maç oynamak gerekiyor. Malatya'nın çok kaliteli bir ekip olduğunu düşünürsek bizim orada bir gol bulmamız gerekecek."

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