Sergen Yalçın o ismi sildi! Herkesten önce o gidiyor

Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi kadro yapılanması hız kazanırken, Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda takımdan ilk gönderilecek isim de belli oldu. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen
Tiago Djalo

POR Portekiz
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Beşiktaş, yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanırken kadro yapılanması da şekillenmeye başladı. Siyah-beyazlılarda sadece yapılacak transferler değil, takımdan ayrılacak isimler de gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. Yönetim, bu süreçte teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda hareket ediyor.

Kadrosunda önemli değişikliklere gitmesi beklenen Beşiktaş’ta, birçok futbolcuyla yolların ayrılması planlanıyor. Teknik heyetin değerlendirmeleri doğrultusunda bazı isimlerle vedalaşılması kesinleşirken, ilk ayrılık kararı da netlik kazandı.

DJALO İLE YOLLAR AYRILIYOR

Sergen Yalçın o ismi sildi! Herkesten önce o gidiyor 1

Siyah-beyazlı ekipte takımdan ayrılacak ilk oyuncunun Tiago Djalo olduğu öğrenildi. Türkiye Kupası’nda Alanyaspor ve Süper Lig’de Fatih Karagümrük karşılaşmalarında kadroya alınmayan Portekizli stoperin, teknik direktör Sergen Yalçın’ın planları arasında yer almadığı belirtildi.

DİSİPLİN SORUNU KARARI ETKİLEDİ

Sergen Yalçın o ismi sildi! Herkesten önce o gidiyor 2

Tecrübeli teknik adamın, Tiago Djalo’nun saha içi ve dışındaki disiplinsiz tavırlarından rahatsız olduğu ifade edildi. Bu nedenle oyuncuyla yolların ayrılması yönünde karar alındığı aktarıldı.

