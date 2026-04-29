Sergen Yalçın o ismi sildi! Herkesten önce o gidiyor

Beşiktaş, yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanırken kadro yapılanması da şekillenmeye başladı. Siyah-beyazlılarda sadece yapılacak transferler değil, takımdan ayrılacak isimler de gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. Yönetim, bu süreçte teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda hareket ediyor.

Kadrosunda önemli değişikliklere gitmesi beklenen Beşiktaş’ta, birçok futbolcuyla yolların ayrılması planlanıyor. Teknik heyetin değerlendirmeleri doğrultusunda bazı isimlerle vedalaşılması kesinleşirken, ilk ayrılık kararı da netlik kazandı.

DJALO İLE YOLLAR AYRILIYOR

Siyah-beyazlı ekipte takımdan ayrılacak ilk oyuncunun Tiago Djalo olduğu öğrenildi. Türkiye Kupası’nda Alanyaspor ve Süper Lig’de Fatih Karagümrük karşılaşmalarında kadroya alınmayan Portekizli stoperin, teknik direktör Sergen Yalçın’ın planları arasında yer almadığı belirtildi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı %3,79 Vade 0 Ay Toplam Tutar 67.417 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

DİSİPLİN SORUNU KARARI ETKİLEDİ

Tecrübeli teknik adamın, Tiago Djalo’nun saha içi ve dışındaki disiplinsiz tavırlarından rahatsız olduğu ifade edildi. Bu nedenle oyuncuyla yolların ayrılması yönünde karar alındığı aktarıldı.