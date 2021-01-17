Sergen Yalçın: Puan farkını açıyoruz

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray'ı 2-0 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Futbolcuların kendisi için yaptığı tezahürattan dolayı duygulandığını dile getiren Sergen Yalçın: "Oyuncular bana tezahürat yaptı, beni duygulandırdı arkadaşlar. Oyunla ilgili çok teşekkür ediyorum hepsine. Ocak ayı zorluydu. Bu periyotta çok fazla maç oynuyoruz. Çok mücadele ediyor, yoruluyor, özveriyle oynuyorlar. Hepsine teşekkür etmemiz lazım. Zaman zaman oyuncuların performansları düşük çıkabiliyor. Bu periyotta bu normal" dedi.

OYUNCULARI İYİ KULLANMAK ZORUNDAYIZ

Ligde puan farkını açtıklarını dile getiren Sergen Yalçın, "Bazen oyuncuları değiştiriyoruz. Bugün Mensah, N'Koudou'yu beklettik. Gökhan'ın dönüşü önemli. Adem aramıza katıldı. Çok iyi durumda. Bugün iyi mücadeleydi. Kazanmak istiyorduk. Birinci dereceden rakibimizle oynadık. Puan farkını artırdık. Ligin üstündeki pozisyonumuzu koruduk. Bizim için iyi bir galibiyet oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Taraftarı yanımızda hissediyoruz. Güzel bir gün oldu. Derbi galibiyeti güzeldir" dedi.