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Sergen Yalçın resmen Beşiktaş'ta

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.01.2020 15:33 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü resmen Sergen Yalçın oldu. Siyah-beyazlı kulüp Yalçın ile 1.5 yıllığına anlaştığını TFF'ye resmi olarak bildirdi.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü resmen Sergen Yalçın oldu. Siyah-beyazlı kulüp Yalçın ile 1.5 yıllığına anlaştığını TFF'ye resmi olarak bildirdi. Sergen Yalçın'ın sözleşmesi TFF'ye göre 31 Mayıs 2021 yılına kadar yapıldı. 47 yaşındaki teknik adam bugün gerçekleştirilen Beşiktaş idmanında takımın başında yer almıştı.

Futbol kariyerinde Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, İstanbulspor, Eskişehirspor, Eti Mesgut Şekerspor ve Siirt Köy Hizmetleri formalarını giymişti. Teknik direktörlük kariyerine Gaziantepspor'da başlayan Sergen Yalçın sırasıyla Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'da görev aldı

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Anahtar Kelimeler:
sergen yalçın Beşiktaş Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
bu adam beşiktaşin fatih terimi olacak.
çalıştığı hangi takımda 1 sezonu tamamlamış nasıl bir başarısı var gazla 1-2 hafta iş yapar takım o kadar.
bir galatasaraylı olarak sevindim Insallah harcamazlar adamı.
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