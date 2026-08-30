Sergen Yalçın sahalara veda etti, ekranlara geri döndü!

Beşiktaş'taki teknik direktörlük görevinden ayrılan Sergen Yalçın, yeniden yorumculuk koltuğuna oturuyor.

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden ve son olarak Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğunda oturan Sergen Yalçın'ın yeni adresi resmiyet kazandı. Siyah-beyazlı kulüple yollarını ayırdıktan sonra bir süredir dinlenmeye çekilen 53 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, sahalara sürpriz bir kararla ara vererek yeniden ekran önüne geçmeye karar verdi.

Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemden önce de dijital medyadaki yorumlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Sergen Yalçın, eski adresine geri dönüyor. Başarılı futbol adamı, gazeteci Candaş Tolga Işık ile birlikte KAFA Sports YouTube kanalında hazırlayıp sunacakları yeni programla futbol gündemini değerlendirecek. İkilinin merakla beklenen yeni projesinin adının ise '10 Numara' olacağı duyuruldu.

İMZANIN TARİHİ DİKKAT ÇEKTİ

Sergen Yalçın'ın yorumculuğa dönüş kararı almasında dikkat çeken en önemli detaylardan biri de zamanlama oldu. Deneyimli teknik adamın Beşiktaş ile sözleşme imzaladığı 30 Ağustos tarihinin tam bir yıl sonrasında yeniden ekranlara döneceğini açıklaması, futbol kamuoyunda manidar bir tesadüf olarak değerlendirildi.

SİYAH-BEYAZLI KULÜPTE İZ BIRAKMIŞTI

Beşiktaş'ın başında 2020-2021 sezonunda hem Süper Lig şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası zaferi yaşayarak unutulmaz bir başarıya imza atan Sergen Yalçın, son döneminde ise beklentilerin altında kalmıştı. Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'a elenilmesinin ardından görevinden istifa eden Yalçın, 18 Mayıs 2026 tarihinde siyah-beyazlı yönetimle görüşerek yollarını resmen ayırmıştı.