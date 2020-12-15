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Sergen Yalçın, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.12.2020 18:01 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Sergen Yalçın, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Sergen Yalçın, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 yenildikleri Alanyaspor maçının ardından sert açıklamalar yapmıştı. VAR sistemiyle verilen kararlara tepki gösteren Yalçın şu ifadeleri kullanmıştı.

"VAR KİME ÇALIŞIYOR BELLİ DEĞİL"

"İlk bölümde oyuna iyi başlamadık. Rakip baskıyla başladı. Baskıdan çıkmakta zorlandık. Oyuna bakınca, bir baskı vardı. İstediğimiz oyunu oynayamadık ama rakip de öyle çok pozisyon falan bulmadı ilk yarıda. VAR'daki arkadaşlar devreye girdi sağ olsunlar. Bilmiyorum, penaltı mı değil mi, bilmiyorum. VAR sisteminin kime çalıştığı belli değil bir defa, neye göre çalışıyor!"

"VAR'DA OTURANLARIN ELİNE GEÇTİ!"

"Verilen verilmeyen penaltıları görüyorum. Olacak iş değil. Futbol, VAR'da oturan arkadaşların eline geçti. Türkiye'de böyle. Maça kimin kazanacağı VAR'a bağlı. Takımların hepsi VAR'da oturan arkadaşlara bağlı. Rosier'i çıkardım, atılabilirdi. Oyundan koptu. Kontrolü kaybetti. Atılabilir diye çekindim. Hamleler yaptık. Olumlu geldi takıma. İkinci yarı çok baskılı oynadık. Çevirebilirdik. İkinci golü yedikten sonra oyundan düştük. Çok fazla sonuç çıkmadı."

"BAŞKA ETKENLERLE OYNUYORUZ"

"Kaybedebiliriz, her maçı kazanacağız diye bir kural yok. Alanyaspor da çok güçlü bir takım. Kendi istediklerimizi yapamadık. Rıdvan'a vurulan dirsek sarı kart mı, blimiyorum, bir baskın. Kaşı maşı dağıldı çocuğun. Biz sadece rakiplerle oynamıyoruz maçları, böyle daha kolay olur ama başka etkenlerle oynuyoruz."

"HAKEMLERİNİZ BERBAT"

"MHK'ya sesleniyorum; hakemleriniz berbat. Biz sürekli VAR'dan penaltı yiyoruz. Bizim lehimize olan şeylerde hiçbir şey devreye girmiyor. Bu şartlarda nasıl mücadele edeceğimizi düşünüyorum içeride. Bu şartlarda nasıl bir şeyler yapıp yarışacağız! Bunun plan programını konuşuyoruz. Buradan MHK ve Serdar Tatlı'ya söylüyorum. Hakemler felaket. Olacak iş değil. Biz belki çok iyi oynamadık ama rakip de iyi oynamadı. Atsak 1-1 olsa oyunu çevirebilirdik. Kaybedebiliriz, bunlar normal."

"FENERBAHÇE MAĞDUR GÖSTERİLDİ, İNANAMIYORUZ"

"Biz kimle mücadele edeceğimizi şaşırdık. Fenerbahçe maçında bile Fenerbahçe'yi mağdur gösterdiler. İnanamıyoruz olan bitenlere. Lütfen biraz daha dikkat etsin hakemler. Sağlıklı maç yönetsinler. Oyuncular 90 dakika mücadee ediyor. Futbolun doğasına, doğallığına aykırı kararlarla penaltı bitmesi lazım."

"VAR'I KALDIRIN"

"Bence VAR'ı kaldırın. Hata yapabilirler. Razıyız. Bu şekilde olmaz. Doğallık kalktı ortadan. Ceza alanı içinde saçmasapan ele çarpıyor, biri birine çarpıyor lap penaltı. Bu yüzden Avrupa'da başarılı olamayız. Anca kendi kendimize böyle burada konuşuruz. Sakatların haftaya olacağını zannetmiyorum. Problem değil, oyuncularımız var. Herkesi kullanırız."

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