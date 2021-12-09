Sergen Yalçın tazminat alacak mı? Beşiktaş'tan flaş açıklama

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Siyah-beyazlı takımda Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından konuşan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’ın evladı olarak doğru bir zamanda takıma geldiğini ifade ederek, ‘’10 sene şampiyon olunamaz’’ denilen dönemde 2 kupa birden kazandıklarını belirtti.

‘’Ahmet Nur Çebi başkanlığında yönetim olarak çok zor bir dönemde Beşiktaş'a geldik.’’ diyen Kocadağ, ‘’O süreçten itibaren Beşiktaş'ı toparlamak adına adımlar attık. Sergen Yalçın hocamız da Beşiktaş'ın evladı olarak doğru bir zamanda takımın başına geldi. '10 sene şampiyon olunamaz' denilen dönemde 2 kupa birden kazandık.’’ ifadelerini kullandı.



Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ

''BU TAKIMDAM HİÇBİR ŞEY OLMAZ'' DENİLDİĞİ DÖNEMDE 2 KUPA BİRDEN ALDIK''

Teknik direktör Sergen Yalçın'la birlikte, ''Bu takımdan hiçbir şey olmaz'' dendiği bir dönemde iki kupa birden alarak, çok büyük bir başarıya imza attıklarını anımsatan Kocadağ, ''Hep beraber bu süreçleri yaşadık ve camiamızı sevindirdik. Hocamız da bu işin önderliğini yaptı. Sene başında çok büyük ümitler, beklentiler vardı. İyi de bir kadro kurduğumuzu düşünüyorduk. İki kulvarda da hedefe yürüyecek bir ekip olarak yola çıktık. Geldiğimiz noktada istediğimiz yerde değiliz. Bir sürü faktör var.'' dedi.

''BEŞİKTAŞ'A DAHA FAZLA ZARAR VERMEK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ''

Kocadağ, ''Hocamıza elimizden gelen desteği verdik ama bugün hocamız, Beşiktaş camiasına daha fazla zarar vermek istemediğini söyledi. Biz de bunu uygun gördük. Sergen Yalçın hocamız için Beşiktaş'ın kapısı asla kapanmamıştır. İyi bir şekilde yollarımızı ayırdık, bazen böyle süreçler olabiliyor. Bundan sonra takımı ayağa kaldırmak için çalışacağız.'' açıklamasında bulundu.

SERGEN YALÇIN TAZMİNAT ALACAK MI?

Maddi konuluk bir durumun olmadığını ve tazminat maddesinin zaten sözleşmede yer almadığını kaydeden Kocadağ, ''Karşılıklı anlaşarak ayrıldık. Hoca anlamında B planımız yoktu ama bugünden itibaren çalışmalara başladık. Başkanımızla bize sunulacak liste üzerinden değerlendirme yapacağız. Derbi öncesine yeni hocayı yetiştirmeye çalışırız.’’ ifadelerini kullandı.



