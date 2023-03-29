Sergen Yalçın ve Fatih Terim sesleri! Taraftarlar sosyal medyada bu ikiliden birini istiyor...

Hırvatistan karşısında aldığımız 2-0'lık ağır mağlubiyetin faturası Stefan Kuntz'a kesildi. Kendi evimizde oynadığımız mücadeleyi kaybederek grupta lider olma şansını elinin tersiyle iten millilerde istifa sesleri yükseliyor.
• Letonya
• Cebelitarık
• Karadağ
• Faroe Adaları
• Litvanya (2 kere)
• Lüksemburg
• İskoçya (Hazırlık maçı)
• Çekya (Hazırlık maçı)
• Ermenistan
Sosyal medyada Stefan Kuntz'un istifası isteniyor. Taraftarlar takımın başına Sergen Yalçın veya Fatih Terim'in geçmesini istiyor.