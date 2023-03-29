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Sergen Yalçın ve Fatih Terim sesleri! Taraftarlar sosyal medyada bu ikiliden birini istiyor...

29.03.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu 2'nci maçında Hırvatistan'a sahasında 2-0 mağlup oldu. Alınan bu mağlubiyetin ardından sosyal medyada Stefan Kuntz için istifa sözleri gündeme oturdu. Kuntz'un görevi bırakması halinde taraftarlar Fatih Terim veya Sergen Yalçın'ı takımın başında görmek istiyor...

Sergen Yalçın ve Fatih Terim sesleri! Taraftarlar sosyal medyada bu ikiliden birini istiyor...

Hırvatistan karşısında aldığımız 2-0'lık ağır mağlubiyetin faturası Stefan Kuntz'a kesildi. Kendi evimizde oynadığımız mücadeleyi kaybederek grupta lider olma şansını elinin tersiyle iten millilerde istifa sesleri yükseliyor.

STEFAN KUNTZ YÖNETİMİNDE A MİLLİ TAKIMIMIZIN MAĞLUP EDEBİLDİĞİ RAKİPLER

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• Letonya
• Cebelitarık
• Karadağ
• Faroe Adaları
• Litvanya (2 kere)
• Lüksemburg
• İskoçya (Hazırlık maçı)
• Çekya (Hazırlık maçı)
• Ermenistan

SERGEN YALÇIN VE FATİH TERİM

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Sosyal medyada Stefan Kuntz'un istifası isteniyor. Taraftarlar takımın başına Sergen Yalçın veya Fatih Terim'in geçmesini istiyor.


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