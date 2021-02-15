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Sergen Yalçın: Verilmeyen penaltılara bakın, konuşmayalım mı?

15.02.2021 18:44 | Son Güncelleme:
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Sergen Yalçın: Verilmeyen penaltılara bakın, konuşmayalım mı?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

Cenk Tosun'un attığı gollere değinen Yalçın, "Cenk Tosun için fazla bir şey söylemeye gerek yok. Giderken büyük maddi katkı yapmış bir oyuncu. Ona Beşiktaş'ın kapısı her zaman açıktır. Onunla ilgili bir sorunumuz yok. İnşallah eski günlerine geri dönecek. İnşallah şimdi bize, sezon sonu da Milli Takım'a katkı yapar. Çok net goller kaçırıyoruz. Oyuncularım gol pozisyonlarında biraz rahat davranıyor. Maçı erken bitirebilirdik. Rakiplerin kazandığı haftada kazanmamız gerekiyordu." dedi.

Hakemlerle ilgili konuşan teknik adam, "Hakemlerle ilgili çok konuşuyormuşum, evet konuşuyorum. Lig ve Konya maçında verilmeyen penaltılara bakın, ondan sonra siz karar verin. Ne yapalım, konuşmayalım mı? VAR'daki arkadaki arkadaşlar çay, kahve içsin, biz ligde ve kupada elenelim, böyle mi olsun? Böyle olmayacak!" ifadelerini kullandı.

VAR hakemlerine uyarıda bulunan antrenör, "Maçlar böyle oynanırsa işimiz kolay olmayacak. Bırakın maç sahada oynansın! VAR'daki arkadaşlar dikkat etsinler. Camiaların ve hocaların kaderiyle oynayabilirler. Ben bunu 15 hafta önce söyledim. Biz buraya başarılı olmaya geldik, bizim kaderimizle oynamasınlar." diye konuştu.

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