SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Sergen Yalçın yayında Arda Turan'a seslendi! "Sakın Türkiye'ye gelme"

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kariyerine yorumcu olarak devam eden Sergen Yalçın, Shakhtar Donetsk'in başında başarılı işlere imza atan Arda Turan'a çok konuşulacak tavsiyelerde bulundu. Türk futbolundaki kaotik ortama dikkat çeken tecrübeli futbol adamı, genç meslektaşına "Bizim başımıza gelenleri gördün, Türkiye'den uzak dur" uyarısında bulundu.

Sergen Yalçın yayında Arda Turan'a seslendi! "Sakın Türkiye'ye gelme"
Emre Şen

Teknik direktörlük kariyerinde son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve siyah-beyazlı ekipten ayrıldıktan sonra yeşil sahalara ara vererek yorumculuğa yönelen Sergen Yalçın, Türk futbolunun gündemini sarsacak açıklamalara imza attı. KAFA Sports YouTube kanalında yayınlanan programda konuşan Yalçın'ın hedefinde, kariyerini Ukrayna devi Shakhtar Donetsk'te sürdüren Arda Turan vardı.

"ATLETICO VE BARCELONA PATENTİN VAR"

Sergen Yalçın yayında Arda Turan a seslendi! "Sakın Türkiye ye gelme" 1

Genç teknik direktörün Avrupa'da kalması gerektiğini üzerine basarak vurgulayan Sergen Yalçın, Arda Turan'ın futbolculuk kariyerindeki elit geçmişinin ona Avrupa kapılarını sonuna kadar açtığını belirtti.

Yalçın, Arda'ya seslenerek, "Arda Turan'a bir tavsiyem var, Türkiye'ye gelme sakın. Atletico Madrid, Barcelona patenti var. Avrupa'da çok iyi takımlara gitme potansiyeli var." ifadelerini kullandı ve başarılı çalıştırıcının hedeflerini her zaman yurt dışında tutması gerektiğini savundu.

"BİZİM BAŞIMIZA GELENLERİ GÖRDÜN!"

Sergen Yalçın yayında Arda Turan a seslendi! "Sakın Türkiye ye gelme" 2

Teknik direktörler için Türkiye'nin son derece kaotik ve yıpratıcı bir ortam olduğunu belirten tecrübeli futbol adamı, kendi yaşadığı zorlukları da örnek göstererek Arda Turan'a bir nevi 'ağabey' tavsiyesinde bulundu.

Sergen Yalçın, sözlerini şu çarpıcı ifadelerle noktaladı:

"İnşallah iyi bir yere, güzel bir yere gider. Ülkemizi en iyi şekilde temsil eder, kendisini temsil eder. Arda'ya da tavsiyem Türkiye'den uzak dur. En güzel tavsiye bu bence. Başımıza gelenleri gördün işte, daha ötesi var mı?"

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe antrenmanında dikkat çeken görüntü! "Hocam geç kaldım girebilir miyim?"Fenerbahçe antrenmanında dikkat çeken görüntü! "Hocam geç kaldım girebilir miyim?"
Fenerbahçe UEFA cezasını ucuz atlattı! Men tehlikesi bitti, işte 7.5 milyon Euro'luk fatura...Fenerbahçe UEFA cezasını ucuz atlattı! Men tehlikesi bitti, işte 7.5 milyon Euro'luk fatura...
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Arda Turan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem!

Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem!

Venezuela'da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi

Venezuela'da peş peşe iki büyük deprem: 7,5 ve 7,2... Bölgeden ilk görüntüler geldi

C Grubu'nda perde kapandı! Brezilya İskoçya'yı farka boğdu

C Grubu'nda perde kapandı! Brezilya İskoçya'yı farka boğdu

İlk cinsel deneyim itirafıyla uzun süre konuşulmuştu! Nazlı Bulum evlendi

İlk cinsel deneyim itirafıyla uzun süre konuşulmuştu! Nazlı Bulum evlendi

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

İspanya ve Rusya sıraya girdi: Almanya da istedi ama kalmadı

Aylık 20 bin TL'ye dayandı: İstanbul'da otopark fiyatları uçtu

Aylık 20 bin TL'ye dayandı: İstanbul'da otopark fiyatları uçtu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.