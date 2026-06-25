Sergen Yalçın yayında Arda Turan'a seslendi! "Sakın Türkiye'ye gelme"

Teknik direktörlük kariyerinde son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve siyah-beyazlı ekipten ayrıldıktan sonra yeşil sahalara ara vererek yorumculuğa yönelen Sergen Yalçın, Türk futbolunun gündemini sarsacak açıklamalara imza attı. KAFA Sports YouTube kanalında yayınlanan programda konuşan Yalçın'ın hedefinde, kariyerini Ukrayna devi Shakhtar Donetsk'te sürdüren Arda Turan vardı.

"ATLETICO VE BARCELONA PATENTİN VAR"

Genç teknik direktörün Avrupa'da kalması gerektiğini üzerine basarak vurgulayan Sergen Yalçın, Arda Turan'ın futbolculuk kariyerindeki elit geçmişinin ona Avrupa kapılarını sonuna kadar açtığını belirtti.

Yalçın, Arda'ya seslenerek, "Arda Turan'a bir tavsiyem var, Türkiye'ye gelme sakın. Atletico Madrid, Barcelona patenti var. Avrupa'da çok iyi takımlara gitme potansiyeli var." ifadelerini kullandı ve başarılı çalıştırıcının hedeflerini her zaman yurt dışında tutması gerektiğini savundu.

"BİZİM BAŞIMIZA GELENLERİ GÖRDÜN!"

Teknik direktörler için Türkiye'nin son derece kaotik ve yıpratıcı bir ortam olduğunu belirten tecrübeli futbol adamı, kendi yaşadığı zorlukları da örnek göstererek Arda Turan'a bir nevi 'ağabey' tavsiyesinde bulundu.

Sergen Yalçın, sözlerini şu çarpıcı ifadelerle noktaladı:

"İnşallah iyi bir yere, güzel bir yere gider. Ülkemizi en iyi şekilde temsil eder, kendisini temsil eder. Arda'ya da tavsiyem Türkiye'den uzak dur. En güzel tavsiye bu bence. Başımıza gelenleri gördün işte, daha ötesi var mı?"