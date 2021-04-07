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Sergen Yalçın: Zor bir maç, kolay hale geldi

07.04.2021 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor maçı sonrasında konuştu.

Sergen Yalçın: Zor bir maç, kolay hale geldi

Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Alanyspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Lige tekrar döndüklerini söyleyen Yalçın, "Reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Reaksiyon gösterdik, ciddi bir reaksiyon gösterdik. Türkiye Ligi'nin üzerinde bir oyun oldu. İki iyi takım birbiriyle boğuştu, gol de yiyebilirdik. Dersimize iyi çalıştık. Alanyaspor'un bir iki oyun versiyonu vardı, onların üstüne çalıştık. Zor bir maç, kolay hale geldi. İyi bir maç, iyi bir galibiyet oldu. Tekrar lige dönüş yaptık. Erzurumspor maçına hazırlanacağız." dedi.

Kasımpaşa maçında alınan yenilgi için de konuşan teknik adam, "Milli aradan sonra Kasımpaşa maçında ters yakalandık. Oyun ve skor camiamıza yakışmadı. Bazen bu yolda alınan mağlubiyetler iyidir. İnsanın kendine gelmesini sağlar. Saunadan çıkıp soğuk suya atlamamıza benzer. Nasıl mücadele etmemizi hatırladık." ifadelerini kullandı.

ABOUBAKAR AÇIKLAMASI

Sergen Yalçın: "Vincent Aboubakar büyük ihtimalle Erzurumspor maçında oynayamayacak. İçeride çok farklı olaylar var. Kim, kaç antrenmana çıktı, hafta içi neler oldu bilmiyorsunuz. Sakatlıklar, hastalıklar var. Her oyuncuyu doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Taraftarımızın şüphesi olmasın"

Kamerun Milli Takımı'nın Ruanda ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası eleme maçında ağrı hisseden Aboubakar'ın sağ uyluk ön adalesinde (Rektus Femoris) gerilme ve ödem (Grade 1 Strain) saptanmıştı.

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Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
çakma imparator 2
Sergen hoca, her maç sonu yaptığın delikanlılığı erkekliği neden bu maç sonu yapmadın. Rakam vermeden de satın aldık diyebilmeliydin mertçe . Diğer kulüpler milyonlarca para birsürü emek harcıyor yazık günah değil mi
ÖTEKİ... TEKNİK DİREKDÖR BOZUNTUSU..NEDEN KONUŞMUYOR.....

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