Sergio Aguero canlı yayın hakeme küfürler yağdırdı! Soruşturma başlatıldı

Arjantin Premier Ligi ekiplerinden Independiente ile Racing arasında oynanan derbi maçında, hakemin verdiği penaltıdan sonra Agüero, sinirlerine hakim olamadı.

Kariyerine Independiente'de başlayan Arjantinli eski golcü, karara öfkelendi ve Twitch yayınında canlı bir oturum sırasında hakeme küfürler yağdırdı.

KÜFÜRLER YAĞDIRDI

"Nasıl olur! Bu s... hakemin adı ne? Yael Falcon Perez. Beni dinle Yael Falcon, bu hakem tam bir felaket... Penaltı dediğin şey dışarıda başlar ve içeride biter. Gerçek şu ki bu bu son derece salakça bir karar!"

"KABUL EDİLEMEZ"

Ajans Başkanı Eduardo Aparicio, "Uluslararası düzeyde Independiente taraftarı olarak tanınan eski futbolcu Sergio Leonel Aguero'nun söz konusu maçta hakem Yael Falcon Perez'e ilişkin yaptığı misafir kulüp lehine bir penaltıya yol açan tartışmalı kararına olan hakaretleri basına yansıdı. Yönlendiren makama yönelik saldırgan ve küçük düşürücü yorumlarının, spor güvenliğine ilişkin mevcut düzenlemelere açıkça aykırı olduğunu ve şiddeti kışkırtmak olarak yorumlanabileceğini belirtmek gerekir. Hakem Yael Falcon Perez ve ailesi tarafından alınan tehditler ve annesinin evinin yakınlarında patlayan işaret fişekleri kesinlikle kabul edilemez" dedi.

SORUŞTURMA AÇILDI

İspanyol basınının yüksek tirajlı gazetelerinden AS, yıldız oyuncuya Sporda Şiddeti Önleme Kurumu tarafından soruşturma açıldığını belirtti. Başkan Eduardo Aparicio da, "Uluslararası düzeyde Independiente taraftarı olarak tanınan eski futbolcu Sergio Leonel Aguero'nun söz konusu maçta hakem Yael Falcon Perez'e ilişkin yaptığı misafir kulüp lehine bir penaltıya yol açan tartışmalı kararına olan hakaretleri basına yansıdı. Yönlendiren makama yönelik saldırgan ve küçük düşürücü yorumlarının, spor güvenliğine ilişkin mevcut düzenlemelere açıkça aykırı olduğunu ve şiddeti kışkırtmak olarak yorumlanabileceğini belirtmek gerekir. Hakem Yael Falcon Perez ve ailesi tarafından alınan tehditler ve annesinin evinin yakınlarında patlayan işaret fişekleri kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

