Sergio Agüero canlı yayında kalp sorunu yaşadı! İzleyenleri bir hayli korkuttu...

Kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalan Sergio Agüero, Twitch platformunda aynı durumla karşı karşıya kaldı. Transfer olduğu Barcelona'da bir maçta kalp rahatsızlığı yaşayan ve bir daha sahalara geri dönemeyen yıldız oyuncu bu kez canlı yayında aynı olayı yaşadı.

DERİN DERİN NEFES ALMAYA BAŞLADI

Canlı yayın sırasında kalbinde ritim bozukluğu olduğunu anlayan Sergio Agüero, durumu kontrol etmek için cep telefonunu çıkarttı. Kalbine takılı çiple durumu kontrol eden Sergio Agüero, hastaneye gitmesine gerek olmadığını söyledi.

YAYINI KAPATTILAR

Arkadaşıyla birlikte canlı yayın yapan Sergio Agüero, hastaneye gitme teklifine, ''Hayır, çünkü kalbimde çipim var ve beni kontrol ediyorlar" dedi. Bu durumdan kısa süre sonra canlı yayını kapatma kararı alan Sergio Agüero, kontrol amaçlı doktorunun yanına gitti. Sonrasında Instagram hesabından bir video yayınlayan Sergio Agüero, durumunun iyi olduğunu açıkladı.



