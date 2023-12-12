Sergio Ramos, 37 yaşında tarih sayfalarını yeni baştan yazıyor! Attığı panenka penaltısıyla herkesi geride bıraktı

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi savunma oyuncularından biri olan Sergio Ramos, 37 yaşında tarihe geçmeyi başardı.

EN İYİLERİ GERİDE BIRAKTI

Sergio Ramos; Gerard Pique ve Roberto Carlos'u geride bırakarak 17 golle Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü savunma oyuncusu oldu.

PANENKA ATTI, SARI KART GÖRDÜ

Mücadelenin 79. dakikasında panenkayla penaltı golü atan Sergio Ramos, topu kaleciden almak için tabanını fazla kaldırdı. Bu durumu fark eden maçın hakemi sarı kart gösterdi.







