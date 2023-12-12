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  4. Sergio Ramos, 37 yaşında tarih sayfalarını yeni baştan yazıyor! Attığı panenka penaltısıyla herkesi geride bıraktı

Sergio Ramos, 37 yaşında tarih sayfalarını yeni baştan yazıyor! Attığı panenka penaltısıyla herkesi geride bıraktı

12.12.2023 22:51 | Son Güncelleme:
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Sergio Ramos 37 yaşında tarih yazmaya devam ediyor. Sezon başında Sevilla'ya transfer olarak son kontratına imza atan İspanyol oyuncu, Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü savunma oyuncusu oldu.

Sergio Ramos, 37 yaşında tarih sayfalarını yeni baştan yazıyor! Attığı panenka penaltısıyla herkesi geride bıraktı
Sergio Ramos

Sergio Ramos

İSP İspanya
Yaş: 37 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Sevilla
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Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi savunma oyuncularından biri olan Sergio Ramos, 37 yaşında tarihe geçmeyi başardı.

EN İYİLERİ GERİDE BIRAKTI

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Sergio Ramos; Gerard Pique ve Roberto Carlos'u geride bırakarak 17 golle Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü savunma oyuncusu oldu.

PANENKA ATTI, SARI KART GÖRDÜ

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Mücadelenin 79. dakikasında panenkayla penaltı golü atan Sergio Ramos, topu kaleciden almak için tabanını fazla kaldırdı. Bu durumu fark eden maçın hakemi sarı kart gösterdi.


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