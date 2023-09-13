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Sergio Ramos, Marcao'nun kariyerini bitirme noktasına getirdi! Galatasaray'dan büyük umutlarla transfer edilmişti...

13.09.2023 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olduktan sonra sakatlıklarla boğuşan ve bir türlü istenilen performansı yakalayamayan Marcao'ya bir şok daha geldi. Marcao, Sevilla'nın Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmedi.

Marcao

Marcao

BRE Brezilya
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Sevilla
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Marcao'nun dünyası adeta başına yıkıldı. Sergio Ramos transferi sonrası takımdaki yeri iyice kaybolan Brezilyalı oyuncu son olarak Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmedi.

MARCAO, SEVİLLA'NIN DEVLER LİGİ KADROSUNDA YOK

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Tecrübeli savunma oyuncusu Marcao, Sevilla'nın Şampiyonlar Ligi kadrosunda kendine yer bulamadı.

13 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

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Geçen sezon Galatasaray'dan 13 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya transfer olan Marcao, İspanyol ekibinde yalnızca 11 maçta forma giyebildi. Ramos transferi sonrası kadroda yer bulma şansı iyice azalan Brezilyalı oyuncu kendine takım arıyor.

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