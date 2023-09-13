Sergio Ramos, Marcao'nun kariyerini bitirme noktasına getirdi! Galatasaray'dan büyük umutlarla transfer edilmişti...

Marcao'nun dünyası adeta başına yıkıldı. Sergio Ramos transferi sonrası takımdaki yeri iyice kaybolan Brezilyalı oyuncu son olarak Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmedi.
Tecrübeli savunma oyuncusu Marcao, Sevilla'nın Şampiyonlar Ligi kadrosunda kendine yer bulamadı.
Geçen sezon Galatasaray'dan 13 milyon euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya transfer olan Marcao, İspanyol ekibinde yalnızca 11 maçta forma giyebildi. Ramos transferi sonrası kadroda yer bulma şansı iyice azalan Brezilyalı oyuncu kendine takım arıyor.