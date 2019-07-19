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Sergio Ramos'un şirketine ağaç kesme cezası

İSPANYA HABERLERİ  | 19.07.2019 19:41 | Son Güncelleme

İspanya Milli Takımı ve Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos'a ait olan bir şirkete, yasa dışı ağaç kesiminden dolayı belediye tarafından 250 bin Euro para cezası verildi.

Sergio Ramos'un şirketine ağaç kesme cezası

İspanya'nın başkenti Madrid'in Alcobendas Belediyesi, özel bir mülkiyetinde bulunan asırlık ağaçları izinsiz ve yasa dışı kesmekten dolayı, futbolcu Sergio Ramos'a bağlı olan bir şirkete 250 bin Euro para cezası verilmesi kararı aldı.

Belediye Meclisinde yapılan olağanüstü toplantıda oy birliğiyle alınan karar gereği, para cezasının yanı sıra kesilen 90'a yakın asırlık, meşe, kavak ve çam ağaçlarının yerine üç katı daha fazla ağaç dikilmesi cezası da verildi.

Sergio Ramos'a ait şirketin, belediyenin verdiği cezaya itiraz hakkı bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
sergio ramos Alcobendas Belediyesi

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