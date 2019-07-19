Sergio Ramos'un şirketine ağaç kesme cezası

İspanya'nın başkenti Madrid'in Alcobendas Belediyesi, özel bir mülkiyetinde bulunan asırlık ağaçları izinsiz ve yasa dışı kesmekten dolayı, futbolcu Sergio Ramos'a bağlı olan bir şirkete 250 bin Euro para cezası verilmesi kararı aldı.
Belediye Meclisinde yapılan olağanüstü toplantıda oy birliğiyle alınan karar gereği, para cezasının yanı sıra kesilen 90'a yakın asırlık, meşe, kavak ve çam ağaçlarının yerine üç katı daha fazla ağaç dikilmesi cezası da verildi.
Sergio Ramos'a ait şirketin, belediyenin verdiği cezaya itiraz hakkı bulunuyor.
TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu fikstür çekimi yapıldı
Galatasaray, yıldız ismi resmen açıkladı! İşte maliyeti
Galatasaray, bir transferi daha açıkladı!
İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları
Gençlerbirliği'ne Trabzonspor'dan transfer
Fenerbahçe, Tolga Ciğerci ile sözleşme yeniledi
Tyler Boyd kampa katıldı
Beşiktaş, Avrupa altyapısını Ernst’e emanet etti
Del Valle imzayı attı
De Ligt resmen Juventus’ta
BB Erzurumspor'da ayrılık
Trabzonspor’dan Yusuf Yazıcı kararı
Neymar'ın babası Juventus ile görüşecek
Üçüncülük maçının galibi Nijerya
2020 Euroleague Final-Four Almanya'da
Drogba’dan Senegal’e şampiyonluk tüyosu
Okuyucu Yorumları 0 yorum