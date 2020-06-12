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Sergiy Rebrov Fenerbahçe hakkında ilk kez konuştu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.06.2020 09:53 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yeni sezondaki hoca adayları arasında ismi öne çıkan Sergiy Rebrov, takımı Ferencvaros'un lig karşılaşması sonrası bu iddialara yanıt verdi.

Ferencvaros Teknik Direktörü Sergiy Rebrov'dan Fenerbahçe sorusuna yanıt geldi. Ferencvaros'un ligde Paksi ile 2-2 berabere kaldığı maçtan sonra Ukraynalı teknik adama Fenerbahçe ile anlaşıp anlaşılmadığı soruldu.

Son olarak Rumen basınında GSP Romania, Ferençvaroş'un yeni sezonda Rebrov'un Fenerbahçe'nin başına geçecek olmasından dolayı boşalan teknik direktörlük koltuğuna Laszlo Boloni ile anlaştığı yazıldı.

Öte yandan Sergiy Rebrov ise M4Sport'a yaptığı açıklamada yakın zamanda Fenerbahçe yöneticileriyle herhangi bir anlaşma yapmadığını söyledi.

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIĞIM YÖNÜNDEKİ HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Sergiy Rebrov'a Paksi maçından önce yöneltilen "Seneye Fenerbahçe'nin başına geçeceğiniz konuşuluyor. Ne dersiniz?" sorusuna Ukraynalı teknik adam, "Fenerbahçe ile anlaştığım yönündeki iddialar doğru değil" ifadelerini kullandı.

(FUTBOL ARENA)

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