YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Sergiye katılan kurumlara ve personele teşekkür belgesi

Sergiye katılan kurumlara ve personele teşekkür belgesi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 22.12.2020 11:36 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “4.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “4. Yılında 15 Temmuz Milli İrade” sergisine Kütahya’dan katılan kurumlara ve personele teşekkür belgesi verildi.
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" kapsamında düzenlenen "4. Yılında 15 Temmuz Milli İrade Sergisi" isimli sergiye Kütahya’dan katılan okul idarecilerine ve sergide emeği geçen görevli personele, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük tarafından gönderilen teşekkür belgeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit tarafından verildi. Müdür Başyiğit, sergiye katılan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken... At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken...
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/

Kütahya Namaz Vakitleri 22 Aralık Salı

İmsak
06:40
Sabah
08:10
Öğle
13:04
İkindi
15:27
Akşam
17:47
Yatsı
19:12

Kütahya Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Salı

Aykut Eczanesi
Merkez
Nida Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Saniye Eczanesi
Gediz
İnal Eczanesi
Simav
Zemzem Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.