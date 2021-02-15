Serhat Akın'dan Galatasaray'a olay gönderme!

Serhat Akın'dan Galatasaray ve TFF'ye gönderme! Galatasaray'ın galip geldiği karşılaşmanın ardından son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Süper Lig'de liderlik yarışı nefes nefese devam ediyor. Sarı kırmızılılar kendi sahasında zorlandığı maçta Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin dün gece attığı tweet de sosyal medyayı salladı.

FENERBAHÇE'DEN MAÇ SONRASI TWEET: ŞAİBE VAR!

Galatasaray - Kasımpaşa maçının ardından Fenerbahçe'den flaş bir tweet geldi. Sarı lacivertliler resmi Twitter hesaplarından bir gönderi paylaşarak, Galatasaray'a gönderme yaptı. İşte Fenerbahçe'nin o paylaşımı...

SERHAT AKIN'DAN GALATASARAY'A GÖNDERME!

Kadıköy Boğası lakaplı Serhat Akın'dan hem Galatasaray'a hem de Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderme geldi. Serhat Akın, Karagümrük galibiyetinden sonra bir tweet atarak Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını ifade etmişti.Eski Fenerbahçeli Serhat Akın, dün gece bir tweet daha atarak sosyal medyada gündem olmayı başardı.

İŞTE O TWEET

"Şampiyon Fenerbahçe olur demiştim ama sözümü geri alıyorum şampiyonu TFF ve VAR belirleyecek!"

FENERBAHÇELİ YÖNETİCİDEN TEPKİ!

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Danabaş: "Türk futbolunda yıllardır bitmeyen bir tiyatro! Başrolünde malum kulüp; figüranları her maç değişiyor. Tiyatro oynanırken gündemi değiştirmek adına algı operasyonları, kurgu, iftira, gerçekleri saptırma! Bu oyunlarla sonuca ulaşmanıza ne pahasına olursa olsun izin vermeyeceğiz!"