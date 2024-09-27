Eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın, canlı yayın çıkışı silahlı saldırıya uğradı! Ayağından vurulan Serhat Akın: "Ayağıma sıktılar, son sözüm Fenerbahçe" dedi...

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu ve şu anda futbol yorumcusu olan Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı.

Program çıkışı ayaklarından vurulan Akın, yaralanarak yere yığılırken, saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Akın, saldırıya uğradığını sosyal medya hesabından "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe" sözleriyle paylaştı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

6 GÜN ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Serhat Akın, 6 gün önce bir programda yaptığı açıklamada kimliği belirsiz kişiler tarafından tehdit edildiğini söylemişti.

AKın, "Adam tuttular, beni indirecekler, topunuz gelin" diyerek saldırıya uğrayacağını söylemişti.

Saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran Serhat Akın, şu ifadeleri kullandı:

"Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe"