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Serhat Yüksekbağ kimdir? Yeni Bir Dünya Doğuyor filminin yönetmeni Yüksel Bağ, İKSV festival listesinden neden çıkarıldı?

15.04.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serhat Yüksekbağ, 'Yeni Bir Dünya Doğuyor' filmi ile İKSV, ‘ulusal belgesel dalında’ yarışmaya kabul edilmişti. Fakat ünlü yönetmene ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Dikkat çeken açıklama sonrası Serhat Yüksekbağ kimdir? Yeni Bir Dünya Doğuyor filminin yönetmeni Yüksel Bağ, İKSV festival listesinden neden çıkarıldı? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Serhat Yüksekbağ kimdir? Yeni Bir Dünya Doğuyor filminin yönetmeni Yüksel Bağ, İKSV festival listesinden neden çıkarıldı?

Serhat Yüksekbağ ile ilgili flaş bir açıklamada bulunuldu. 'Yeni Bir Dünya Doğuyor' filmi ile İKSV, ‘ulusal belgesel dalında’ yarışmaya kabul edilen ünlü yönetmenin festival listesinden çıkarıldığı ifade edildi. Peki Serhat Yüksekbağ kimdir? Yeni Bir Dünya Doğuyor filminin yönetmeni Yüksel Bağ, İKSV festival listesinden neden çıkarıldı? Konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik.

SERHAT YÜKSELBAĞ KİMDİR?

Serhat Yükselbağ "'Yeni Bir Dünya Doğuyor' filminin yönetmenidir. İKSV, Geçen yıllarda yaşanan kadına şiddet olayında ismi geçtiği için Serhat Yüksekbağ'ın belgeselini yarışmadan çıkardı.

YENİ BİR DÜNYA DOĞUYOR FİLMİNİN YÖNETMENİ SERHAT YÜKSELBAĞ İKSV FESTİVAL LİSTESİNDEN NEDEN ÇIKARILDI?

İstanbul Film Festivali tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması’na seçilen 'Yeni Bir Dünya Doğuyor' filminin yönetmeninin geçtiğimiz yıllarda yaşanan bir şiddet olayının faili olduğunu öğrendik. İKSV ve İstanbul Film Festivali olarak, hayatın her alanında kadına yönelik şiddetin ve failin karşısında, maruz kalanın yanında olduğumuzu bir kez daha hatırlatarak, filmi Ulusal Belgesel Yarışması’ndan ve programımızdan çıkardığımızı bildirmek isteriz. PDF biletlerin iadesi biletlerin alındığı hesaplara otomatik olarak yansıtılacaktır. Basılı bilet sahibi izleyicilerimizin iade işlemlerini başlatmak için biletleriyle birlikte İKSV ana gişe veya Zorlu PSM Passo gişesine başvurmalarını rica ederiz."

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