Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulü eğitim semineri Van’da yapıldı

Van Cumhuriyet Başsavcılığının ev sahipliğinde "Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulü Eğitim Semineri" düzenlendi.

Edremit ilçesindeki bir otelde düzenlenen seminerde, Resmi Gazete’de yayımlanan ve kamuoyunda "Birinci Yargı Reformu" olarak adlandırılan düzenlemeler kapsamında uygulanmaya başlanan Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulü konularında hakim ve cumhuriyet savcılarına bilgi verildi. Seminerin açılışında konuşan Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, programın Van’da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kamuoyunda "Birinci Yargı Reformu" olarak adlandırılan 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair kanunun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsatan Dönmez, şöyle konuştu:

"Yapılan yasal düzenleme ile Ceza Muhakemesine ilişin köklü değişiklikleri ve yeniliklere gidilmiştir. Bu yasal değişiklik ile 5271 sayılı CMK’nun 250, 251 ve 252. maddeleri yeniden düzenlenmek suretiyle iki ayrı yargılama usulü ceza yargılaması hukukuna kazandırılmıştır. Bugün ’Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulü’ konulu değerlendirme toplantısı için ilimize teşrif eden bakanlık mensuplarına ve Doğu Anadolu Bölgesinin çeşitli illerinden gelen hakim ve savcılara teşekkür ederim."

Seminer, katılımcılara "Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulü" konularında bilgi verilmesiyle devam etti.

Programa Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Şenol Taş, Ceza İşleri Alternatif Çözümler Daire Başkanı Orhan Cüni, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Mustafa Dede, Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı ve çeşitli üniversitelerin hukuk fakültelerinde görevli öğretim üyeleri ile hakim ve Cumhuriyet savcıları katıldı.

