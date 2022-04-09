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Trans çiftten bebek itirafı! “Kocam ve ben Facebook’tan sperm donörü bulduk”

09.04.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Naisha Marie ve kocası Jayden, sosyal medyadan bebek sahibi olma konusunda yaşadıkları deneyimlerini anlatarak herkesi şaşırttı. Jayden’in cinsiyet değiştirme operasyonundan sonra evlenmeye karar veren çift, ailelerini bir bebekle büyütmek istedi. Doğal yollardan bebek sahibi olmalarının mümkün olmadığı çift, sosyal medyadan kendilerine sperm donörü araştırdı.

Trans çiftten bebek itirafı! “Kocam ve ben Facebook’tan sperm donörü bulduk”

Lisede tanışan ve birbirlerine aşık olan Naisha ve eşi Jorden mutlu bir evliliklerinde bebek sahibi olmak için büyük bir adım attı. Uzun zamandır beraber olan ikili bebek serüvenini TikTok’ta yaptıkları paylaşımla sosyal medyadan anlatınca bir anda popüler oldu.

“UZUN İNCELEMELER SONUCUNDA KARAR VERDİK”

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The Sun’da yer alan habere göre bebek sahibi olmak için ilk olarak bir sperm bankasını ziyaret ettiklerini dile getiren Naisha, “İlk kürümüzü bir sperm bankasındna kullandık ama bir işe yaramadı. Bunu yapmak çok pahalıydı ama bizim için para bu kısımda etkili bir rol oynamıyordu. Çocuk sahibi olmak için bu sefer de Facebook’ta donörlerin ilanlarını araştırmaya başladık” dedi.

Facebook ilanlarını inceledikten sonra sperm bağışçılarına karar vermek için dikkatli bir elemeden geçirdiklerini ifade eden Naisha, “Her birinin spermlerini inceledik. Gebelik için kaliteli olması gerekiyordu. Bağışçıyla daha fazla kişisel bağ kurduk ve onunla tanşıtık. Bebeğimizin neye benzeyeceğini görmek istedik. Uzun incelemeler sonucunda karar verdik” diye konuştu.

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MUTLU SON

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Çift sperm donörüyle başarılı bir şekilde geçen döllenmenin sonucunda bebeklerini kucaklarına aldı. Oğullarına Jax ismini veren ikili, sosyal medyadan büyük destek gördü.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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