Serie A’da 2019-2020 sezonu fikstürü çekildi

Milano’da bu akşam yapılan fikstür kura çekimine, 20 kulübün temsilcileri ve federasyon yetkilileri katıldı. 24-25 Ağustos’taki ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak olan Serie A’da yeni sezonun heyecanı, 38 hafta boyunca yaşanacak.

38 haftalık lig maratonunun ilk yarısı 29 Aralık 2019’da tamamlanacak. Ligde ikinci yarı ise 5 Ocak 2020’de başlayacak. 2019-2020 sezonu, son hafta mücadelelerinin oynanacağı 24 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecek.

Sezon boyunca ikisi ligin ilk yarısında, biri de ikinci yarıda olmak üzere 3 hafta mücadelesi, 25 Eylül Çarşamba, 30 Ekim Çarşamba ve 22 Nisan 2020 Çarşamba tarihlerinde olmak üzere hafta içi oynanacak.

Kadrosunu milli futbolcu Merih Demiral ile takviye eden ve yeni teknik direktörü Maurizio Sarri yönetiminde üst üste 9. şampiyonluk hedefindeki Juventus, yeni sezonu Parma deplasmanında açacak. Bir diğer milli futbolcu Cengiz Ünder’in Serie A’da 3. yılına “merhaba” diyeceği bu sezon, Roma ilk haftada seyircisi önünde Genoa’yı konuk edecek.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Milan ise Udinese deplasmanında sezona başlayacak. Fenerbahçe’den Makedon oyuncu Eljif Elmas’ı transfer eden Napoli ise Fiorentina deplasmanında yeni sezonun açılışını yapacak.