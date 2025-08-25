SPOR

Serie A'nın ilk haftasına damga vurdu! Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız'ı durdurabilene aşk olsun... Çıktığı ilk maçta neler yaptı neler!

İtalya Serie A'da heyecan ilk hafta mücadeleleri ile bağladı. Torino ekibi Juventus ilk maçında Parma ile karşılaşırken mücadele Juve'nin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Kenan Yıldız karşılaşmaya ilk 11'de başlarken performansıyla parmak ısırttı. İşte detaylar...

İtalya Serie A'da sezona Parma maçıyla başlayan Juventus, evinde 2-0 galip gelerek sezona 3 puanla başladı. Karşılaşmada Juventus'a galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Jonathan David ve 84. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti.

KENAN YILDIZ DURDURULAMIYOR

Maça ilk 11'de başlayan ve 2 asistle oynayan Kenan Yıldız geceye damgasını vurdu. Kenan, karşılaşmada 89 dakika sahada kaldı.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Serie A'nın ilk haftasına etkili futbolu ve 2 şık asistiyle damga vuran Kenan Yıldız, 89'da yerini McKenna'ya bıraktı. İtalyan gazetecilerin oylarıyla belirlenen "Maçın Adamı" ödülü de milli futbolcumuza gitti.

