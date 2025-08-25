Serie A'nın ilk haftasına damga vurdu! Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız'ı durdurabilene aşk olsun... Çıktığı ilk maçta neler yaptı neler!

İtalya Serie A'da sezona Parma maçıyla başlayan Juventus, evinde 2-0 galip gelerek sezona 3 puanla başladı. Karşılaşmada Juventus'a galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Jonathan David ve 84. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti.
Maça ilk 11'de başlayan ve 2 asistle oynayan Kenan Yıldız geceye damgasını vurdu. Kenan, karşılaşmada 89 dakika sahada kaldı.
Serie A'nın ilk haftasına etkili futbolu ve 2 şık asistiyle damga vuran Kenan Yıldız, 89'da yerini McKenna'ya bıraktı. İtalyan gazetecilerin oylarıyla belirlenen "Maçın Adamı" ödülü de milli futbolcumuza gitti.
