SPOR

Serie A'ya son çıkan takım Hellas Verona

İTALYA HABERLERİ  | 03.06.2019 08:58 | Son Güncelleme

İtalya Serie B'de play-off finali rövanşında Cittadella'yı 3-0 yenen Hellas Verona, Serie A'ya çıktı.

Serie A'ya son çıkan takım Hellas Verona

Hellas Verona, ilk maçta 2-0 kaybettiği Serie B play-off finalinin rövanşında Cittadella'yı ağırladı.

Ev sahibi ekip, 27. dakikada Mattia Zaccagni, 69. dakikada Samuel Di Carmine ve 83. dakikada Karim Laribi'nin kaydettiği gollerle 3-0 galip geldi. Cittadella'da 62. dakikada Riccardo Parodi ve 77. dakikada Federico Proia kırmızı kart gördü.

İki maç sonunda rakibine 3-2 üstünlük kuran Hellas Verona, geçen sezon düştüğü Serie A'ya yeniden yükseldi.

İtalya'da bu sezon Empoli, Frosinone ve Chievo, Serie B'ye düştü. Hellas Verona'nın yanı sıra Brescia ve Lecce ise Serie A'ya çıkan takımlar oldu.

Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldiAnnesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi
Cengiz Ünder gerçeği ortaya çıktıCengiz Ünder gerçeği ortaya çıktı
Inter'de bir dönem sona erdiInter'de bir dönem sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hellas Verona serie a serie b

En Çok Okunan Haberler

YSK duyurdu: Yenilenecek seçimlerde görevlerine devam edecekler

YSK duyurdu: Yenilenecek seçimlerde görevlerine devam edecekler

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması: Prensipte sorun yok

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması: Prensipte sorun yok

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Ay-Yıldızlılarımız, Özbekistan'ı da yıktı

Ay-Yıldızlılarımız, Özbekistan'ı da yıktı

''Fikret Orman istifa etmeli''

''Fikret Orman istifa etmeli''

G.Saray'ı dağıtıp şampiyon oldular

G.Saray'ı dağıtıp şampiyon oldular

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

İşte Ronaldo'nun yeni forması!

İşte Ronaldo'nun yeni forması!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hocasına küfretti, ortalık karıştı!

Hocasına küfretti, ortalık karıştı!

Ronaldo'dan teknik direktörlük sinyali

Ronaldo'dan teknik direktörlük sinyali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cengiz Ünder gerçeği ortaya çıktı

Cengiz Ünder gerçeği ortaya çıktı

Inter'de Spalletti dönemi sona erdi

Inter'de bir dönem sona erdi

Mircea Lucescu: Merih Demiral'ı Inter de istedi ama Juventus aldı

Milli yıldızın yeni takımını Lucescu açıkladı!

Inter, Edin Dzeko ile anlaşmaya vardı!

Ve Dzeko imzayı atıyor!

Milan Gennaro Gattuso ile yollarını ayırdı

Ünlü teknik adamın görevine son verildi!

112 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ndeler!

112 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ndeler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.