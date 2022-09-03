"Şerife Bacı'nın Torunları" elektrikli otomobille TEKNOFEST'te

ÖZGÜR ALANTOR - TEKNOFEST KARADENİZ'e Kastamonu'dan katılan "Şerife Bacı'nın Torunları" takımının hazırladığı "Atabeygazi V2" isimli elektrikli otomobil 4 liralık enerji ile 100 kilometre gidebiliyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor.

TEKNOFEST'e katılan projeler arasında Kastamonu Üniversitesinden "Şerife Bacının Torunları" takımının "Atabeygazi V2" isimli elektrikli otomobili de yer alıyor

Kurtuluş Savaşı'nda kağnıyla cepheye cephane taşırken donarak şehit olan Şerife Bacı'nın ismini alan takım, okulda daha önceki yıllarda öğrencilerin yaptığı "Atabeygazi" isimli otomobilden esinlenerek Atabeygazi Versiyon 2 anlamına gelen "Atabeygazi V2" otomobilini tasarladı.

Takım kaptanı Murat Köyüstü, AA muhabirine, güzel bir çalışmayı TEKNOFEST'te sergilediklerini söyledi.

Üniversitelerinde 2019 yılında bir gelenek başlatıldığını dile getiren Köyüstü, "Arkadaşlarımızın 2019 yılında yaptığı elektrikli bir araç var. İsmi Atabeygazi. Biz bu aracın üzerine gelişmiş versiyonlar ekleyerek ikinci aracımızı tasarladık." dedi.

Kurumlar ve iş adamlarından destek alarak tamamen yerli olarak araçlarını tasarladıklarını belirten Köyüstü, "Bizden önceki abilerimiz Atabeygazi'yi üretti. Atabeygazi ruhunu yaşatabilmek için bizden öncekilerden bir bayrak aldık. Bu bayrağı geleceğe taşımak istiyoruz. Milli teknoloji hamlesi, memleket kazanımı adı altında ne yapabilirsek değerli diye düşünüyoruz. İstiyoruz ki gelecekte de arkadaşlar bizden sonra devam etsinler." diye konuştu.

Köyüstü, elektrikli aracın 100 kilometrede 4 liralık enerji sarfiyatı olduğunu ifade etti.

