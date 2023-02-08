YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. "Şerife Bacı'nın torunları Kastamonu komandoları" deprem bölgesine gidiyor

"Şerife Bacı'nın torunları Kastamonu komandoları" deprem bölgesine gidiyor

08.02.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'dan 2 bin 700 jandarma komando deprem bölgesine gidiyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kastamonu'dan deprem bölgesine çok sayıda jandarma gönderiliyor.

Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığından 2 bin 700 komando, Alay Komutanı Albay Mehmet Çelik komutasında deprem bölgesinde görev yapacak.

Sabah saatlerinde nizamiyeden çıkış yapmaya başlayan otobüsler, askerleri deprem bölgesine taşıyor.

Bölgeye asker taşıyan otobüslerin bazılarının önüne, Kurtuluş Savaşı'nda cepheye cephane taşırken hayatını kaybeden Kastamonulu Şehit Şerife Bacı'ya atıf yapılarak "Şerife Bacı'nın torunları Kastamonu komandoları" yazıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yağan karı fırsat bilenler soluğu Ilgaz Dağı’nda aldıYağan karı fırsat bilenler soluğu Ilgaz Dağı’nda aldı
Denizli deprem için tüm imkanlarıyla seferber olduDenizli deprem için tüm imkanlarıyla seferber oldu
Depremin vurduğu Elbistan, dron ile görüntülendiDepremin vurduğu Elbistan, dron ile görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
Asker Kastamonu Komando jandarma

Kastamonu Namaz Vakitleri 8 Şubat Çarşamba

İmsak
06:16
Sabah
07:42
Öğle
13:04
İkindi
15:49
Akşam
18:16
Yatsı
19:37
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.