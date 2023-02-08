"Şerife Bacı'nın torunları Kastamonu komandoları" deprem bölgesine gidiyor

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kastamonu'dan deprem bölgesine çok sayıda jandarma gönderiliyor.
Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığından 2 bin 700 komando, Alay Komutanı Albay Mehmet Çelik komutasında deprem bölgesinde görev yapacak.
Sabah saatlerinde nizamiyeden çıkış yapmaya başlayan otobüsler, askerleri deprem bölgesine taşıyor.
Bölgeye asker taşıyan otobüslerin bazılarının önüne, Kurtuluş Savaşı'nda cepheye cephane taşırken hayatını kaybeden Kastamonulu Şehit Şerife Bacı'ya atıf yapılarak "Şerife Bacı'nın torunları Kastamonu komandoları" yazıldı.