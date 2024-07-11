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Serik Belediyespor Aydın Bağ ile 1 yıllık sözleşme imzaladı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.07.2024 16:30
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İki sezon Şanlıurfaspor forması giyen Aydın Bağ, 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor’a transfer oldu.

Serik Belediyespor Aydın Bağ ile 1 yıllık sözleşme imzaladı!

TFF 2. Lig Kırmızı grup ekibi Serik Belediyespor, son olarak Şanlıurfaspor forması giyen kaleci Aydın Bağ ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

RESMEN AÇIKLANDI

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Transferi duyuran resmi kanallarından duyuran Serik Belediyespor, “Hoş Geldin Aydın BAĞ. Kulübümüz, son olarak Şanlıurfaspor forması giyen Aydın BAĞ ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuza Serik FK forması altında başarılar dileriz.” ifadelerini kullandı.

1 YILLIK İMZA

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Serik Belediyespor ile 1 yıllık sözleşmeye imza atan 30 yaşındaki deneyimli file bekçisi, Şanlıurfaspor formasıyla iki sezonda 52 maça çıktı, 1 şampiyonluk yaşadı. Şanlıurfaspor’un 1.lige çıkmasındaki baş mimarlardan olan Aydın, yeni sezonda Serik Belediyespor’un kalesini koruyacak.

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transfer
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