Serik Belediyespor Aydın Bağ ile 1 yıllık sözleşme imzaladı!

TFF 2. Lig Kırmızı grup ekibi Serik Belediyespor, son olarak Şanlıurfaspor forması giyen kaleci Aydın Bağ ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

RESMEN AÇIKLANDI

Transferi duyuran resmi kanallarından duyuran Serik Belediyespor, “Hoş Geldin Aydın BAĞ. Kulübümüz, son olarak Şanlıurfaspor forması giyen Aydın BAĞ ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuza Serik FK forması altında başarılar dileriz.” ifadelerini kullandı.

1 YILLIK İMZA

Serik Belediyespor ile 1 yıllık sözleşmeye imza atan 30 yaşındaki deneyimli file bekçisi, Şanlıurfaspor formasıyla iki sezonda 52 maça çıktı, 1 şampiyonluk yaşadı. Şanlıurfaspor’un 1.lige çıkmasındaki baş mimarlardan olan Aydın, yeni sezonda Serik Belediyespor’un kalesini koruyacak.

