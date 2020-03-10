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Serik Gülsün-Süleyman Süral MYO’nda Koronavirüs (Covid-19) Semineri

ANTALYA HABERLERİ  | 10.03.2020 11:48 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, verdiği seminerde kişisel hijyen kurallarına uyulduğu takdirde, virüsün yayılma ve bulaşma riskinin oldukça azaldığını söyledi.
Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu öğrencilerine "Covid-19 nedir?" Adlı seminer verildi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Yalçın, Covid-19 virüsünü ve kişisel hijyen yöntemlerini detaylarıyla anlatarak öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Ellerin yıkanmasının, beden temizliğinin düzenli yapılmasının önemli olduğunun altını çizen Yalçın, maskelerinde koruma özelliğinin olmadığını, bir süre kalabalık yerlerden uzak durulmasının faydalı olacağını söyledi. Havaların ısınmasıyla birlikte, koronavirüsün azalacağına dikkat çeken Yalçın, panik yapılmaması gerektiğini, ülkemizde henüz bir vaka ile karşılaşılmadığını ama görülme ihtimali olabildiğini, mutlaka beden temizliğine özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Dünyadaki rakamları açıklayan ve mevsimsel gribin de öldürücü olduğunu söyleyen Yalçın, riskli bireylerin mutlaka grip aşısı yaptırması gerektiğini söyledi.
Seminerin ardından, Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Serdar Selim, Prof. Dr. Nevzat Yalçin’a katılımlarından dolayı minnettar olduğunu söyleyerek, teşekkür belgesi takdim etti.

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