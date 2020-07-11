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Serinlemek için Batman Çayı'na giren amca ile yeğen boğuldu

BATMAN HABERLERİ  | 11.07.2020 20:43 | Son Güncelleme

Serinlemek için Batman Çayı'na giren amca ile yeğen boğuldu

Serinlemek için Batman Çayı'na giren amca ile yeğen boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Uyur (30) ve yeğeni Cebrail Uyur (14) serinlemek için Batman Çayı'na girdi. Bir süre sonra amca ve yeğen gözden kayboldu.

Çevredekilerin durumun bildirmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ve itfaiye dalgıç ekibi bölgede arama çalışması başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonrası amca ile yeğenin cansız bedenine ulaşıldı. Cesetleri otopsi için Batman Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Bu arada, Mahmut Uyur'un bir hafta önce tatil amaçlı Almanya'dan Batman'a geldiği öğrenildi.

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