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Şerit değiştirirken otobüse çarptı: 1 yaralı

29.11.2023 08:12 | Son Güncelleme:
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Bursa’da bir otomobil şerit değiştirirken belediye otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

Şerit değiştirirken otobüse çarptı: 1 yaralı

Kaza, saat 06.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Mimarsinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 LDM 69 plakalı otomobil sürücüsü Taner A. (33), şerit değiştirirken önünde bulunan 16 AIS 516 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Taner A. (33), yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Taner A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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