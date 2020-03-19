Serkan Afacan: "Sezonun en iyi futbolunu oynadık"

Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan, Ligin 28’inci haftasında deplasmanda 2-1 mağlup oldukları Samsunspor maçında sezonun en iyi futbolunu oynadıklarını dile getirdi

Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan, Samsunspor karşısında oyunun genelinde kontrolün kendilerinde olduğunu söyleyerek, sezonun en iyi futbolunu oynadıklarını ifade etti. Çanakkale zaferini kutladıklarını söyleyen Afacan, "Öncelikle maçta önce Çanakkale Zaferimizin 105.yılını kutluyorum. Başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale geçilmez diyen " tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi anıyorum. Maçtan önce de ülkemizi ve dünyayı yakından ilgilendiren korona virüsü ile ilgili tüm yetkililerin açıklamalarını herkesin dikkati alarak karşınız bu şekilde maske ile çıktım" dedi.

"Rakibi ikinci bölgeye sokmadık"

Rakibi ikinci bölgeye sokmadıklarını ifade eden Afacan, "Maça gelirsek maçın ilk yarısı topu bizde olduğu bölümlerde pas oyunumuzu oynadığımız bir oyun oldu. Top bizde olduğunda kontrol sürekli bizdeydi. Girdiğimiz gol pozisyonları var. Top rakipteyken oyun tanımını gerçekleştirdik. Rakibi özellikle ikinci bölgeye sokmadık. Onları uzun topa sevk ettik. Müthiş bir mücadele ile başladık" diye konuştu.